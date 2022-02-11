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Олімпіада-2022: підсумки дня 11 лютого та медальний залік

Автор: Антон Федорців

Сьомий день змагань на зимовій Олімпіаді в Пекіні завершився. 11 лютого розіграли сім комплектів нагород.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

Японський сноубордист Аюму Хірано здобув "золото" в хафпайпі. У фіналі він здолав австралійця Скотті Джеймса та представника Швейцарії Яна Шеррера. Переможна спроба – 96,00 балів.

Найкращою у супергіганті стала швейцарка Лара Гут-Бехрамі. "Срібло" дісталося Міріам Пухнер з Австрії, а доповнила подіум ще одна представниця Швейцарії – Мішель Гісін. Українка Анастасія Шепіленко фінішувала 37-ю.

Визначився олімпійський чемпіон серед лижників. У гонці класичним стилем на 15 км тріумфував фін Ійво Нісканен, для якого ця золота медаль стала другою в Пекіні. На п'єдестал також піднялися Олекандр Большунов (ОКР) і норвежець Йоганнес Клебо.

У жіночому біатлоні Марте Рейселанн-Ольсбу (Норвегія) здобула перемогу в спринті. Вона зі значним запасом випередила шведку Ельвіру Еберг і Доротею Вірер з Італії. Найкраща з українок – Юлія Джима – на 8-й позиції.

Ковзанярі змагалися у фіналі на дистанції 10000 м. Друге "золото" в Пекіні зі світовим рекордом здобув швед Нільс ван дер Пул. Він легко випередив Патріка Руста з Нідерландів та Давіде Гьотто (Італія).

Олімпійською чемпіонкою у шорт-треку стала Сюзанн Схюлтінг (Нідерланди). У забігу на 1000 м вона перемогла кореянку Чхве Мін Джон і представницю Бельгії Ханну Десмет.

Нарешті змагання у скелетоні серед чоловіків завершилися подвійним успіхом Німеччини. Олімпійським чемпіоном став Крістофер Гротьєр, а срібна медаль опинилася в Акселя Юнгка. Третім на п'єдестал зійшов китаєць Веньган Янь.

Медальний залік Олімпіади-2022 за підсумками 11 лютого:

До слова, український скелетоніст Вадим Гераскевич висловив політичний протест на Олімпіаді-2022, продемонструвавши плакат "Ні війні в Україні!".

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