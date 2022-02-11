ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Олімпіада-2022: гірськолижниця зі Швейцарії взяла "золото" в супергіганті

Новость на русском →
Пекін, П'ятниця 11 лютого 2022 07:40
Олімпіада-2022: гірськолижниця зі Швейцарії взяла "золото" в супергіганті Фото: гірськолижниця зі Швейцарії Гут-Бехрамі взяла "золото" в супергіганті (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Олімпіаді-2022 були розіграні нагороди в жіночому супергіганті. Перемогу здобула представниця Швейцарії Лара Гут-Бехрамі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Срібло" взяла австрійка Мірьям Пухнер. "Бронзовим" призером стала Мішель Гісін зі Швейцарії. Українка Анастасія Шепиленко посіла 37 місце.

Результати турніру

1. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія) - 1:13,51;

2. Мірьям Пухнер (Австрія) - 1:13.73;

3. Мішель Гісін ( Швейцарія) - 1: 13,81.

37. Анастасія Шепиленко (Україна) - 1: 19,60.

Нагадаємо, сноубордист з Японії Аюму Хірано переміг у турнірі з хаф-пайпу на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

Також повідомлялося, що нідерландська ковзанярка Схаутен з рекордом виграла другу золоту нагороду на Олімпіаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олимпиада 2022
NEWS
Друга за місяць. У Берліні пройшла зустріч "нормандських" радників: подробиці
Друга за місяць. У Берліні пройшла зустріч "нормандських" радників: подробиці
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи