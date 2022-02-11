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Олімпіада-2022: біатлоністка Рейселанн-Ольсбу тріумфувала в спринті, Джима в топ-10

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Пекін, П'ятниця 11 лютого 2022 12:11
Олімпіада-2022: біатлоністка Рейселанн-Ольсбу тріумфувала в спринті, Джима в топ-10 Фото: Марте Рейселанн-Ольсбу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

На зимових Олімпійських іграх в Пекіні завершилася спринтерська гонка в жіночому біатлоні. На старт вийшло троє українок.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Олімпійською чемпіонкою у спринті стала норвежка Марте Рейселанн-Ольсбу. Вона було точною на обох вогневих рубежах і показала час 20 хвилин і 44,3 секунди.

Другою стала шведка Ельвіра Еберг (0 промахів, +30,9), а бронзова нагорода дісталася італійці Доротеї Вірер (0 промахів, +37,2).

Першою з українок знову стартувала Ірина Петренко. Після точної стрільби в індивідуальній гонці вона цього разу двічі промахнулася на першому вогневому рубежі. Точні вистріли в другій спробі дозволили українці фінішувати лише 40-ю.

Зате Юлія Джима відстрілялася без промахів на першому рубежі. Однак, при стрільби стоячи припустилася одного промаху. Непогана швидкість забезпечила їй 8-ме місце на фініші. Відставання від переможниці склало 1 хвилину та 7,5 секунд.

Третя українка – Анастасія Меркушина, яка екстрено замінила Валентину Семеренко, пройшла дистанцію з одним промахом на першому рубежі. У стійці вона було точною і зуміла посісти підсумкове 24-те місце.

До слова, російська фігуристка Каміла Валієва може бути відсторонена від Олімпійських ігор через вживання заборонених препаратів.

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