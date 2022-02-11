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Олімпіада-2022: Німеччина здобула "золото" та "срібло" в чоловічому скелетоні

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Пекін, П'ятниця 11 лютого 2022 17:01
Олімпіада-2022: Німеччина здобула "золото" та "срібло" в чоловічому скелетоні Фото: Крістофер Гротьєр та Аксель Юнгк (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх в Пекіні закінчились змагання в чоловічому скелетоні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Відбулася фінальна спроба в скелетоністів, які увійшли до топ-20.

Серед них був і українець Владислав Гераскевич. Який в підсумку посів 18-е місце.

А тріумфували німецькі спортсмени, які зайняли перші два місця. На третьому місці – китаєць.

Для переможця Крістофера Гротьєра сьогоднішнє "золото", стало першою олімпійською нагородою в кар’єрі.

Медалісти в чоловічому скелетоні:

"золото" – Крістофер Гротьєр (Німеччина) – 4:01,01

"срібло" – Аксель Юнгк (Німеччина) – 4:01,67

"бронза" – Веньган Янь (Китай) – 4:01,77

Нагадаємо, що український скелетоніст Владислав Гераскевич продемонстрував плакат в підтримку України.

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