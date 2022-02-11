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Нідерландка Схюлтінг стала олімпійською чемпіонкою в шорт-треку

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Пекін, П'ятниця 11 лютого 2022 15:50
Нідерландка Схюлтінг стала олімпійською чемпіонкою в шорт-треку Фото: Сюзанн Схюлтінг (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх відбувся жіночий фінал у шорт-треку на дистанції в тисячу метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фінальному заїзді взяло участь п’ять спортсменок, які представляли п’ять різних країн.

Очікувалась напружена боротьба за медалі, але після падіння американки та італійки, трійка призерів визначилась.

Перемогу здобула представниця Нідерландів Сюзанн Схюлтінг. Для 24-річної спортсменки ця нагорода стала другою на Олімпіаді в Пекіні, до цього вона здобула "срібло" на дистанції 500 метрів. А на минулих Олімпійських іграх Шултінг здобула "золото" на дистанції 1000 метрів.

Результати забігу на 1000 метрів:

  1. Сюзанн Схюлтінг (Нідерланди) – 1:28,391
  2. Чхве Мін Джон (Південна Корея) – 1:28,443
  3. Ханна Десмет (Бельгія) – 1:28,928

Нагадаємо, що шведський ковзаняр Нільс ван дер Пул виграв олімпійське "золото" та встановив світовий рекорд.

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