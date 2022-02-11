Шведський ковзаняр виграв олімпійське "золото" та встановив світовий рекорд

На Олімпіаді пройшов чоловічий фінал у ковзанярському спорті на дистанції в десять тисяч метрів.

У фінальному забігу на старт вийшли 12 ковзанярів, які представляли дев’ять різних команд. По два учасники мали: Нідерланди, Італія та Канада.

Найшвидше подолав дистанцію в десять тисяч метрів – швед Нільс ван дер Пул. Він пробіг дистанцію за 12:30,74, що стало новим світовим рекордом. Для 25-річного шведа, це вже друга золота нагорода на Іграх в Пекіні, раніше він переміг на дистанції 5000 метрів.

Призери забігу на 10 000 метрів:

"золото" – Нільс ван дер Пул (Швеція) – 12:30,74

"срібло" – Патрік Руст (Нідерланди) – 12:44,59

"бронза" – Давіде Гьотто (Італія) – 12:45,98