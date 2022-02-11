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Олимпиада-2022: итоги дня 11 февраля и медальный зачет

Автор: Антон Федорцив

Седьмой день соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине завершился. 11 февраля разыграли семь комплектов наград.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Японский сноубордист Аюму Хирано взял "золото" в хафпайпе. В финале он одолел австралийца Скотти Джеймса и представителя Швейцарии Яна Шеррера. Победная попытка – 96,00 баллов.

Лучшей в супергиганте стала швейцарка Лара Гут-Бехрами. "Серебро" досталось Мириам Пухнер из Австрии, а дополнила подиум еще одна представительница Швейцарии – Мишель Гисин. Украинка Анастасия Шепиленко финишировала 37-й.

Определился олимпийский чемпион среди лыжников. В гонке классическим стилем на 15 км триумовал финн Ийво Нисканен, для которого эта золотая медаль стала второй в Пекине. На пьедестал также поднялись Александр Большунов (ОКР) и норвежец Йоханнес Клебо.

В женском биатлоне Марте Рейселанн-Ольсбу (Норвегия) одержала победу в спринте. Она со значительным запасом опередила шведку Эльвиру Эберг и Доротею Вирер из Италии. Лучшая из украинок Юлия Джима – на 8-й позиции.

Конькобежцы соревновались в финале на дистанции 10000 м. Второе "золото" в Пекине с мировым рекордом завоевал швед Нильс ван дер Пул. Он легко опередил Патрика Руста из Нидерландов и Давиде Гьотто (Италия).

Олимпийской чемпионкой в шорт-треке стала Сюзанн Схюлтинг (Нидерланды). В забеге на 1000 м она победила кореянку Чхве Мин Джон и представительницу Бельгии Ханну Десмет.

Наконец соревнования в скелетоне среди мужчин завершились двойным успехом Германии. Олимпийским чемпионом стал Кристофер Гротьер, а серебряная медаль оказалась у Акселя Юнгка. Третьим на пьедестал взошел китаец Вэньган Янь.

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 11 февраля:

К слову, украинский скелетонист Вадим Гераскевич выразил политический протест на Олимпиаде-2022, продемонстрировав плакат "Нет войне в Украине!".

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