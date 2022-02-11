Сноубордист з Японії переміг у турнірі з хаф-пайпу на Олімпіаді-2022
Фото: сноубордист з Японії Аюму Хірано переміг у турнірі з хаф-пайпу на Олімпіаді-2022 (twitter.com/Olympics)
Сноубордист з Японії Аюму Хірано переміг у турнірі з хаф-пайпу на Олімпіаді-2022 в Пекіні. "Срібло" взяв австралієць Скотті Джеймс.
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Бронзовим" призером став Ян Шеррер зі Швейцарії.
Результати турніру
1. Аюму Хірано ( Японія) - 96,00;
2. Скотті Джеймс ( Австралія) - 92,50;
3. Ян Шеррер (Швейцарія) - 87,25.
Нагадаємо, що Нідерландська ковзанярка Схаутен з рекордом виграла другу золоту нагороду на Олімпіаді.