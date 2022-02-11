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Сноубордист з Японії переміг у турнірі з хаф-пайпу на Олімпіаді-2022

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Пекін, П'ятниця 11 лютого 2022 06:20
Сноубордист з Японії переміг у турнірі з хаф-пайпу на Олімпіаді-2022 Фото: сноубордист з Японії Аюму Хірано переміг у турнірі з хаф-пайпу на Олімпіаді-2022 (twitter.com/Olympics)
Автор: Артур Родивилов

Сноубордист з Японії Аюму Хірано переміг у турнірі з хаф-пайпу на Олімпіаді-2022 в Пекіні. "Срібло" взяв австралієць Скотті Джеймс.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Бронзовим" призером став Ян Шеррер зі Швейцарії.

Результати турніру

1. Аюму Хірано ( Японія) - 96,00;

2. Скотті Джеймс ( Австралія) - 92,50;

3. Ян Шеррер (Швейцарія) - 87,25.

Нагадаємо, що Нідерландська ковзанярка Схаутен з рекордом виграла другу золоту нагороду на Олімпіаді.

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