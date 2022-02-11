"Ні війні в Україні!": олімпієць Гераскевич красномовно підтримав Батьківщину на фоні загрози Росії
Фото: Владислав Гераскевич (Getty Images)
Український скелетоніст Владислав Гераскевич продемонстрував плакат в підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Після фінішу в третьому заїзді, Владислав показав у камеру плакат з написом – "Ні війні в Україні!".
Скріншот з трансляції
"Це моя позиція. Ніяка нормальна людина не хоче війни і я не хочу війни в своїй державі. Я не хочу щоб люди загинули через війну" – сказав в ефірі "UA:Перший" Владислав Гераскевич
Гераскевич пробився до фінальної четвертої спроби й завершив змагання на Олімпіаді за межами топ-15.
Нагадаємо, що нідерландка Шултінг стала олімпійською чемпіонкою в шорт-треку.