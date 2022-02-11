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"Ні війні в Україні!": олімпієць Гераскевич красномовно підтримав Батьківщину на фоні загрози Росії

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Пекін, П'ятниця 11 лютого 2022 16:18
"Ні війні в Україні!": олімпієць Гераскевич красномовно підтримав Батьківщину на фоні загрози Росії Фото: Владислав Гераскевич (Getty Images)
Автор: Андрій Вирва

Український скелетоніст Владислав Гераскевич продемонстрував плакат в підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Після фінішу в третьому заїзді, Владислав показав у камеру плакат з написом – "Ні війні в Україні!".

&quot;Ні війні в Україні!&quot;: олімпієць Гераскевич красномовно підтримав Батьківщину на фоні загрози РосіїСкріншот з трансляції

"Це моя позиція. Ніяка нормальна людина не хоче війни і я не хочу війни в своїй державі. Я не хочу щоб люди загинули через війну" – сказав в ефірі "UA:Перший" Владислав Гераскевич

Гераскевич пробився до фінальної четвертої спроби й завершив змагання на Олімпіаді за межами топ-15.

Нагадаємо, що нідерландка Шултінг стала олімпійською чемпіонкою в шорт-треку.

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