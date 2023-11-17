Оккупанты потеряли 15 кораблей, еще 12 серьезно повреждены, - ВМС

Российский флот понес значительные убытки. В частности, уничтожены 15 вражеских кораблей и еще 12 - повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире национального телемарафона.

Приводя цифры уничтоженных единиц морского флота РФ, Плетенчук отметил, что во многих случаях такие результаты были достигнуты именно благодаря дронам.

"Мы фактически драйверы такого нового типа морской войны, и все это признают. Украина в этом смысле показывает новый уровень применения безэкипажных систем. У нас существует отдельная бригада подобных дронов, которые используют надводные, так и подводные дроны. И не только для разведки и разминирования, но и для поражения", - сказал Плетенчук.

В частности, он сообщил, что благодаря эффективной работе Сил обороны возможности россиян в Черном море в последнее время значительно уменьшились. Из-за сложной ситуации оккупанты вынуждены держаться на удаленном расстоянии и ограничены в своих действиях.

"Даже можно сказать, что они сейчас находятся в обороне. Однако, опасность сохраняется. К сожалению, у врага еще есть носители крылатых ракет", - подчеркнул Плетенчук.

Он заверил, что движение украинских сил в направлении ослабления флота РФ будет продолжаться.

"Конечно, будем расширять наше влияние при первой же возможности", - пообещал капитан 3-го ранга.