В Крыму разведчики ГУР уничтожили два российских десантных катера
Во временно оккупированном Крыму были поражены два российских десантных катера. Это произошло в поселке Черноморское.
Об этом РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Как сообщили изданию, в поселке Черноморское в оккупированном Крыму были поражены два десантных скоростных катера проекта 11770.
Потери по личному составу россиян уточняются.
По данным издания, эту операцию провело ГУР. Однако официально в военной разведке это не подтверждают.
Что известно об этих катерах
Десантные катера проекта 11770 (класса "Серна") - это серия российских скоростных десантных катеров на воздушном каверне.
Катера проекта предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением (92 человека) с высокой скоростью 30 узлов, что превышает показатели других катеров.
Относят к кораблям 4-го ранга.
Что этому предшествовало
При этом Минобороны России заявляет, что якобы в ночь на 10 ноября над Крымом российские войска уничтожили два беспилотника.
Справка: Черноморское - приморский поселок городского типа на западном краю Крыма, находится на Тарханкутском полуострове. От Черноморского до Херсонской области (оккупированной части) всего 70 километров через Каркинитский залив.
Взрывы в Крыму
Напомним, в ночь на 10 ноября в нескольких населенных пунктах Крыма раздавались взрывы.
В частности, в поселке Черноморское, по сообщениям местных Telegram-каналов, зафиксировано несколько "прилетов". Очевидцы заявляют, что был удар по казарме.
Также было громко в оккупированной Феодосии. В сети предполагали, что дроны ударили по нефтебазе.
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