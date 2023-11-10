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В Крыму разведчики ГУР уничтожили два российских десантных катера

Черноморское, Пятница 10 ноября 2023 08:27
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В Крыму разведчики ГУР уничтожили два российских десантных катера Фото: ГУР уничтожили два катера РФ в Крыму (armyinform-com-ua)
Автор: Наталья Юрченко, Ульяна Безпалько

Во временно оккупированном Крыму были поражены два российских десантных катера. Это произошло в поселке Черноморское.

Об этом РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Как сообщили изданию, в поселке Черноморское в оккупированном Крыму были поражены два десантных скоростных катера проекта 11770.

Потери по личному составу россиян уточняются.

По данным издания, эту операцию провело ГУР. Однако официально в военной разведке это не подтверждают.

Что известно об этих катерах

Десантные катера проекта 11770 (класса "Серна") - это серия российских скоростных десантных катеров на воздушном каверне.

Катера проекта предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением (92 человека) с высокой скоростью 30 узлов, что превышает показатели других катеров.

Относят к кораблям 4-го ранга.

Что этому предшествовало

При этом Минобороны России заявляет, что якобы в ночь на 10 ноября над Крымом российские войска уничтожили два беспилотника.

Справка: Черноморское - приморский поселок городского типа на западном краю Крыма, находится на Тарханкутском полуострове. От Черноморского до Херсонской области (оккупированной части) всего 70 километров через Каркинитский залив.

В Крыму разведчики ГУР уничтожили два российских десантных катера

Взрывы в Крыму

Напомним, в ночь на 10 ноября в нескольких населенных пунктах Крыма раздавались взрывы.

В частности, в поселке Черноморское, по сообщениям местных Telegram-каналов, зафиксировано несколько "прилетов". Очевидцы заявляют, что был удар по казарме.

Также было громко в оккупированной Феодосии. В сети предполагали, что дроны ударили по нефтебазе.

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