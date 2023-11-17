Окупанти втратили 15 кораблів, ще 12 серйозно пошкоджені, - ВМС
Російський флот зазнав значних збитків. Зокрема, знищені 15 ворожих кораблів та ще 12 - пошкоджені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитра Плетенчука в ефірі національного телемарафону.
Наводячи цифри знищених одиниць морського флоту РФ, Плетенчук зазначив, що в багатьох випадках такі результати були досягнуті саме завдяки дронам.
"Ми є фактично драйверами такого нового типу морської війни, і всі це визнають. Україна в цьому сенсі показує новий рівень застосування безекіпажних систем. У нас існує окрема бригада подібних дронів, які використовують надводні, так і підводні дрони. І не тільки для розвідки та розмінування, а й для ураження", - сказав Плетенчук.
Зокрема він повідомив, що завдяки ефективній роботі Сил оборони можливості росіян у Чорному морі останнім часом значно зменшилися. Через складну ситуацію окупанти вимушені триматися на віддаленій відстані та обмежені у своїх діях.
"Навіть можна сказати, що вони зараз знаходяться в обороні. Проте, небезпека зберігається. На жаль, ворог ще має носії крилатих ракет", - підкреслив Плетенчук.
Він запевнив, що рух українських сил у напрямку послаблення флоту РФ триватиме.
"Звісно будемо розширювати наш вплив за першої ж можливості", - пообіцяв капітан 3-го рангу.
Удари по російських кораблях
Нагадаємо, що минулого тижня українські військові провели кілька успішних операцій зі знищення російських кораблів у Чорному морі.
Так, 4 листопада Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Затока" у Криму. Внаслідок атаки був пошкоджений носій "Калібрів" корвет "Аскольд", який окупанти збиралися спустити на воду та ввести до складу Чорноморського флоту у грудні цього року.
В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ показали фото наслідків. Кадри показали, що Сили оборони завдали значних пошкоджень ворожому кораблю "Аскольд". За наявною інформацією, російський корабель зазнав значних пошкоджень і, можливо, не підлягає ремонту.
Крім того, 10 листопада ГУР провело успішну спецоперацію у Криму. У селищі Чорноморське були уражені два малі десантні кораблі, втрати в особовому складі росіян уточнюються.
Пізніше в ГУР підтвердили, що 10 листопада було проведено операцію з використанням надводних дронів. Один корабель старішого проєкту 1176 "Акула", інший новіший - проєкту 11770 "Серна" пішли на дно.
Днями у ВМС пояснили, чому росіяни тривалий час не завдають ракетних ударів з кораблів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.