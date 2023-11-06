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Удар ВСУ по кораблю россиян в Керчи: появилось фото последствий

Понедельник 06 ноября 2023 20:29
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Удар ВСУ по кораблю россиян в Керчи: появилось фото последствий Фото: появилось фото последствий удара ВСУ по кораблю россиян в Керчи (kchf.ru)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные нанесли значительные повреждения российскому кораблю "Аскольд". Обнародовано первое фото последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Telegram.

В СтратКоме подчеркивают, что самый свежий корабль проекта "Каракурт", который может нести ракеты "Калибр", получил повреждения в результате украинского удара по портовой и морской инфраструктуре завода "Залив" во временно оккупированном Крыму.

Удар ВСУ по кораблю россиян в Керчи: появилось фото последствийФото: последствия удара по российскому кораблю (t.me/AFUStratCom)

"По имеющейся информации, корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту", - уточняют в ведомстве.

Удар по Керчи

Напомним, 4 ноября в Керчи прогремели взрывы. Тогда россияне заявляли о работе противовоздушной обороны.

Позже в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

Также стало известно, что в результате атаки был поврежден носитель "Калибров".

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