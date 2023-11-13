В ВМС объяснили, почему россияне длительное время не наносят ракетные удары с кораблей

Российские захватчики были вынуждены передислоцировать ракетоносители из временно оккупированного Крыма в Новороссийск. Однако там нет возможности грузить крылатые ракет "Калибр" на борт суден для нанесения ударов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Офицер отметил, что необходимая для погрузки ракет логистика, и для обслуживания кораблей российского Черноморского флота, остается в оккупированном Севастополе.

"Вы наблюдаете такую большую паузу в использовании ракет, потому что сейчас враг столкнулся с проблемой отсутствия логистики", - объясняет Плетенчук.

В ВМС обращают внимание, что интервенты не могут загружать ракеты типа "Калибр" в российском городе Новороссийск. И до тех пор, пока такая проблема у противника не будет решена, наносить удары с моря захватчики не могут.

"Или же им нужно переходить в Севастополь, чтобы зарядиться. А это для них опасно", - говорит Плетенчук.

Также он добавил, что российские войска продолжают накапливать ракеты для атаки по Украине - этим также объясняются "паузы", которые россияне вынуждены выдерживать между своими ударами, ведь быстро поставлять такое вооружение в нужном количестве ОПК РФ не в состоянии.

Ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что в результате недавнего успешного удара по российскому корвету "Аскольд" в оккупированной Керчи россиянам пришлось взять "оперативную паузу".

Удары по российским кораблям

Напомним, что на прошлой неделе украинские военные провели несколько успешных операций по уничтожению российских кораблей в Черном море.

Так, 4 ноября Силы обороны ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму. В результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корвет "Аскольд", который оккупанты собирались спустить на воду и ввести в состав Черноморского флота в декабре этого года.

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ показали фото последствий. Кадры показали, что Силы обороны нанесли значительные повреждения вражескому кораблю "Аскольд". По имеющейся информации, российский корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.

Кроме того, 10 ноября разведчики ГУР провели успешную спецоперацию в Крыму. В поселке Черноморское были поражены два малых десантных корабля, потери в личном составе россиян уточняются.

Позже в ГУР подтвердили, что 10 ноября была проведена операция с использованием надводных дронов. Один корабль более старого проекта 1176 года "Акула", другой более новый - проекту 11770 года "Серна" пошли ко дну.