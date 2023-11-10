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Атака ГУР на десантные корабли россиян в Черном море: цели пошли на дно

Крым, Пятница 10 ноября 2023 20:09
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Атака ГУР на десантные корабли россиян в Черном море: цели пошли на дно Архивное фото: в ГУР заявили об уничтожении двух десантных кораблей в Крыму (росСМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Пораженные в Крыму десантные катера россиян пошли на дно. Операция разведчиков прошла успешно.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что результаты проведенной 10 ноября 2023 года доразведки в районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют о том, что после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли ЧФ России - уничтожены.

Атака ГУР на десантные корабли россиян в Черном море: цели пошли на дно

Фото: Результаты операции (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Согласно полученным новым разведданным, поражение потерпели два катера оккупантов: один корабль более древнего проекта 1176 "Акула", другой более новый - проекта 11770 "Серна".

"В результате атаки оба судна россиян пошли на дно: "Акула" - сразу, "Серна" - еще безуспешно поборолась за живучесть, но тоже затонула", - добавили в ГУР.

Ночные взрывы в Крыму 10 ноября

Напомним, в ночь на 10 ноября в нескольких населённых пунктах Крыма раздавались взрывы.

Впоследствии в комментарии РБК-Украина представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что в поселке Черноморское были поражены два десантных катера проекта 11770 года, а потери в личном составе россиян уточняются.

Затем в Главном управлении разведки Министерства обороны подтвердили поражение двух малых десантных кораблей Черноморского флота РФ.

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