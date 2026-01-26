ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Путин не готов к компромиссу: в ISW назвали условия для уступок со стороны Кремля

Понедельник 26 января 2026 09:25
UA EN RU
Путин не готов к компромиссу: в ISW назвали условия для уступок со стороны Кремля Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Кремль не выражает никаких признаков того, что он готов к реальным уступкам или поиску компромиссных решений в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Институт изучения войны продолжает оценивать, что США и Европа пока не смогли опровергнуть "теорию победы" российского диктатора Владимира Путина.

Согласно данным аналитиков, Соединенные Штаты и европейские партнеры имеют возможность изменить стратегический расчет РФ.

Чтобы заставить Москву пойти на уступки, нужно применить механизмы дополнительного давления.

"Необходимы усиление военного потенциала Украины, санкции и арест иностранных российских активов, а также ограничение доступа России к ресурсам для поддержки ее долгосрочных военных усилий", - отмечают в сообщении ISW.

Переговорная тактика РФ

Россия продолжает реализацию стратегии, направленной на полное истощение Украины перед возможными переговорами. По данным аналитиков, оккупанты имеют целью разделить энергосистему Украины на изолированные "острова", чтобы вызвать длительный блэкаут в ключевых регионах и парализовать логистику ВСУ.

Параллельно с энергетическим террором Кремль ведет сложную политическую игру на международной арене. В частности, Москва пытается заставить администрацию Дональда Трампа отказаться от поддержки Украины, выдвигая ультиматумы, фактически требующие капитуляции Киева.

Россия использует угрозу полного разрушения украинской инфраструктуры как рычаг влияния, чтобы склонить Вашингтон к прекращению военной помощи и признанию оккупированных территорий российскими.

Напомним, ранее Институт изучения войны заявлял, что сейчас российское военное командование начало процесс оптимизации своих сил, готовясь к длительному ведению позиционной войны.

Вместо попыток быстрого прорыва фронта, агрессор сосредотачивается на истощении украинских оборонительных возможностей и закреплении на уже захваченных рубежах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Кремль Война в Украине
Новости
Получат ли украинцы 1000 гривен "зимней поддержки" в 2026 году: что говорят в Минсоце
Получат ли украинцы 1000 гривен "зимней поддержки" в 2026 году: что говорят в Минсоце
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света