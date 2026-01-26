ua en ru
Генсек НАТО отметил приоритет Украины в военных закупках ЕС

Евросоюз, Понедельник 26 января 2026 20:06
Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал ЕС не ограничиваться принципом "покупай европейское" и ставить потребности Украины выше правил в закупках вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте на заседании оборонного комитета Европейского парламента.

По словам Рютте, ЕС должен обеспечить максимальную гибкость в использовании средств, предназначенных для поддержки украинской армии, и не ограничивать себя политическими правилами закупок.

"Пакет займа на 90 миллиардов евро кардинально повлияет на безопасность Украины. Но здесь я действительно настоятельно призываю вас обеспечить гибкость в том, как эти средства могут быть потрачены, и не быть чрезмерно ограничительными со стороны ЕС и его принципов "покупай украинское" и "покупай европейское", - подчеркнул генсек НАТО.

Он подчеркнул, что понимает стремление Европы развивать собственную оборонную промышленность и признал это жизненно важным направлением.

"Но пока она не может обеспечить полностью всего, что нужно Украине для защиты сегодня и сдерживания завтра. Поэтому, продвигая этот заем, я призываю вас, пожалуйста, ставить потребности Украины на первое место", - заявил Рютте.

Генсек НАТО уточнил, что закупка вооружения в Европе или в Украине должна оставаться приоритетом, если такая возможность существует.

"Но все мы знаем, что без поставок вооружения из США мы не сможем удержать Украину в борьбе. Буквально: нет, не сможем", - сказал он.

В качестве примера Рютте привел американские системы противовоздушной обороны, которые играют ключевую роль в защите украинских городов.

"США сейчас предоставляют необходимые перехватчики, чтобы каждую ночь сбивать как можно больше ракет, которые летят на Киев, Харьков и другие города", - отметил он.

В завершение генсек НАТО отметил тесную координацию между Альянсом и Европейским Союзом в поддержке Украины.

"НАТО и ЕС сейчас работают бок о бок, как в Брюсселе, так и в Киеве, чтобы помочь Украине. Координация военной помощи, обучение Вооруженных сил Украины и развитие оборонной промышленности - все это взаимодополняет друг друга, и нам нужно продолжать эту работу", - подытожил Марк Рютте.

Напомним, Пентагон представил новую Стратегию национальной обороны США на 2026 год, в которой главный акцент сделан на внутреннюю безопасность, тогда как поддержка союзников в Европе будет более ограниченной.

Что же касается ЕС, то по мнению президента Украины Владимира Зеленского, Европа до сих пор не знает, как эффективно себя защитить.

Зеленский уверен, что НАТО без США даже не защитит членов Альянса.

