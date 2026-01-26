Евросоюз официально отказывается от российского газа: принято окончательное решение

Сегодня, 26 января, Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС с 1 января 2027 года, трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет Европейского Союза.

В понедельник все 27 стран-членов Евросоюза приняли регламент о поэтапном прекращении импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа в ЕС.

Согласно регламенту, импорт российского трубопроводного газа и СПГ в ЕС будет запрещен. Запрет начнет действовать через шесть недель после вступления в силу регламента. Действующие контракты будут иметь переходный период.

Такой поэтапный подход ограничит влияние на цены и рынки. Полный запрет вступит в силу для импорта СПГ с начала 2027 года, а для импорта трубопроводного газа - с осени 2027 года.

Прежде чем разрешить импорт газа в Союз, страны ЕС будут проверять страну, где был добыт газ.

Несоблюдение новых правил может привести к максимальным штрафам в размере не менее 2,5 миллиона евро для физических лиц и не менее 40 миллионов евро для компаний, не менее 3,5% от общего годового мирового оборота компании или 300% от предполагаемого оборота транзакций.