ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Евросоюз официально отказывается от российского газа: принято окончательное решение

Понедельник 26 января 2026 11:56
UA EN RU
Евросоюз официально отказывается от российского газа: принято окончательное решение Фото: Совет ЕС окончательно одобрил поэтапный запрет импорта российского газа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 26 января, Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС с 1 января 2027 года, трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет Европейского Союза.

В понедельник все 27 стран-членов Евросоюза приняли регламент о поэтапном прекращении импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа в ЕС.

Согласно регламенту, импорт российского трубопроводного газа и СПГ в ЕС будет запрещен. Запрет начнет действовать через шесть недель после вступления в силу регламента. Действующие контракты будут иметь переходный период.

Такой поэтапный подход ограничит влияние на цены и рынки. Полный запрет вступит в силу для импорта СПГ с начала 2027 года, а для импорта трубопроводного газа - с осени 2027 года.

Прежде чем разрешить импорт газа в Союз, страны ЕС будут проверять страну, где был добыт газ.

Несоблюдение новых правил может привести к максимальным штрафам в размере не менее 2,5 миллиона евро для физических лиц и не менее 40 миллионов евро для компаний, не менее 3,5% от общего годового мирового оборота компании или 300% от предполагаемого оборота транзакций.

"С сегодняшнего дня энергетический рынок ЕС будет сильнее, устойчивее и диверсифицированным. Мы отказываемся от пагубной зависимости от российского газа и делаем важный шаг к созданию автономного Энергетического союза в духе солидарности и сотрудничества", - заявил министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкл Дамианос.

Отказ ЕС от российского газа

После начала полномасштабной войны в Украине энергетическая зависимость от России стала одним из ключевых вопросов для ЕС, и российское топливо постепенно вытесняется с европейского рынка.

3 декабря 2025 года представители Европейского совета и Европарламента достигли предварительного соглашения о полном прекращении импорта российского природного газа до 2027 года.

Уже 17 декабря Европарламент поддержал план Евросоюза по постепенному отказу от покупки газа у России до конца 2027 года.

В ЕС заявили, что не вернутся к энергоносителям из РФ даже после завершения войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Газ
Новости
Сколько украинцев за границей и какие соцвыплаты им начисляют: ответ Минсоца
Сколько украинцев за границей и какие соцвыплаты им начисляют: ответ Минсоца
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света