Украинцам 40+ будут присылать приглашения на скрининг здоровья: Свириденко назвала дату

Уже 31 января украинцы в возрасте 40+ начнут получать в Дії приглашения на скрининг здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

"Первые приглашения получат люди, которые родились в первых числах года. Уже около 1 миллиона таких граждан получили в Дії информацию о программе", - говорится в ее сообщении.

Премьер рассказала, что для присоединения к программе зарегистрировались более 640 медучреждений. Она отметила, что пройти базовый комплекс обследований можно будет в одном месте без необходимости визита к семейному врачу и поиска направлений.

"Программа скрининга дает украинцам в возрасте от 40 лет возможность бесплатно пройти базовое медицинское обследование и выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения в состоянии психического здоровья на ранних этапах", - заявила Свириденко.

Как присоединиться к программе

Украинцы получат уведомление в Дії через 30 дней после дня рождения в 2026 году. После подтверждения участия 2 000 гривен, которые доступны для использования только на Скрининг здоровья 40+, в течение нескольких дней поступят на Дія.Карту.

Украинцы, которые не пользуются Дією, через 30 дней после дня рождения могут открыть карточку в банке и обратиться в ЦНАП для оформления участия в программе.