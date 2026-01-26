ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ЕС готовит новые санкции против России с фокусом на энергетику и "теневой флот", - МИД Германии

Евросоюз, Понедельник 26 января 2026 17:53
UA EN RU
ЕС готовит новые санкции против России с фокусом на энергетику и "теневой флот", - МИД Германии Фото: федеральный министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

ЕС готовит 20-й пакет санкций против России, который должен ограничить ее энергетические доходы, нейтрализовать теневой флот и блокировать схемы обхода санкций.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил федеральный министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже в понедельник, 26 января, в Риге.

Чиновник заявил, что новые ограничения будут направлены на противодействие гибридным угрозам России, которые проявляются на море, в воздухе и в киберпространстве, и должны усилить защиту критической инфраструктуры Европы.

"Мы гораздо сильнее и устойчивее, чем хочет верить Путин. Поэтому мы работаем на полную над 20-м пакетом санкций", - заявил министр.

Теневой флот России как самая большая угроза

По словам Вадефуля, особую опасность представляет теневой флот России. Суда, которые обходят санкции, не только позволяют агрессору получать доходы, но и создают серьезную угрозу для Балтийского побережья.

Вадефуль указал на то, что часто это корабли в плохом техническом состоянии с недостаточно подготовленными экипажами и в случае аварии такого танкера побережья Балтийского моря могут быть сильно загрязнены - "существует угроза экологической катастрофы, причем с серьезными экономическими последствиями для всего туристического сектора".

Для противодействия этим угрозам ЕС планирует усилить контроль над такими судами, активнее применять морское право и расширять международное сотрудничество. Кроме того, страны Балтийского региона будут обмениваться информацией о деятельности теневого флота и владельцев судов, которые нарушают правила.

Вадефуль также предложил активнее использовать морское право против судов с непонятным статусом флага и останавливать их.

"Мы хотим также действовать против судов, чей статус флага непонятен. Это предусматривает и морское право. Мы должны сейчас использовать все возможности морского права, чтобы останавливать такие суда", - подчеркнул Вадефуль.

Министр подчеркнул, что новые санкции будут включать не только ограничения на энергетические доходы России, но и меры против сетей обхода санкций, обеспечивающих функционирование теневого флота. Это, по его словам, должно уменьшить финансовые потоки агрессора и повысить безопасность региона.

Напомним, Германия выделяет Украине дополнительный пакет в 60 млн евро для зимней и энергетической поддержки, чтобы улучшить отопление и теплоснабжение, особенно в прифронтовых регионах.

А еще глава МИД Германии призвал Китай "воспользоваться своим влиянием" и помочь миру в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация теневой флот
Новости
"Надо действовать быстрее": Зеленский жестко оценил темпы восстановления тепла в Киеве
"Надо действовать быстрее": Зеленский жестко оценил темпы восстановления тепла в Киеве
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света