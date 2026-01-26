ЕС готовит новые санкции против России с фокусом на энергетику и "теневой флот", - МИД Германии

ЕС готовит 20-й пакет санкций против России, который должен ограничить ее энергетические доходы, нейтрализовать теневой флот и блокировать схемы обхода санкций.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил федеральный министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже в понедельник, 26 января, в Риге.

Чиновник заявил, что новые ограничения будут направлены на противодействие гибридным угрозам России, которые проявляются на море, в воздухе и в киберпространстве, и должны усилить защиту критической инфраструктуры Европы.

"Мы гораздо сильнее и устойчивее, чем хочет верить Путин. Поэтому мы работаем на полную над 20-м пакетом санкций", - заявил министр.

Теневой флот России как самая большая угроза

По словам Вадефуля, особую опасность представляет теневой флот России. Суда, которые обходят санкции, не только позволяют агрессору получать доходы, но и создают серьезную угрозу для Балтийского побережья.

Вадефуль указал на то, что часто это корабли в плохом техническом состоянии с недостаточно подготовленными экипажами и в случае аварии такого танкера побережья Балтийского моря могут быть сильно загрязнены - "существует угроза экологической катастрофы, причем с серьезными экономическими последствиями для всего туристического сектора".

Для противодействия этим угрозам ЕС планирует усилить контроль над такими судами, активнее применять морское право и расширять международное сотрудничество. Кроме того, страны Балтийского региона будут обмениваться информацией о деятельности теневого флота и владельцев судов, которые нарушают правила.

Вадефуль также предложил активнее использовать морское право против судов с непонятным статусом флага и останавливать их.

"Мы хотим также действовать против судов, чей статус флага непонятен. Это предусматривает и морское право. Мы должны сейчас использовать все возможности морского права, чтобы останавливать такие суда", - подчеркнул Вадефуль.

Министр подчеркнул, что новые санкции будут включать не только ограничения на энергетические доходы России, но и меры против сетей обхода санкций, обеспечивающих функционирование теневого флота. Это, по его словам, должно уменьшить финансовые потоки агрессора и повысить безопасность региона.