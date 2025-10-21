ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Оккупанты атакуют Украину дронами: какие области под угрозой

Украина, Вторник 21 октября 2025 16:02
UA EN RU
Оккупанты атакуют Украину дронами: какие области под угрозой Иллюстративное фото: в небе Украины заметили ударные дроны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты во вторник, 21 октября, днем запустили ударные беспилотники по Украине. Они атакуют северные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным Воздушных сил, вражеские беспилотники заметили в Сумской области. Речь о Шосткинском и Конотопском районах. Дроны летят курсом на юг.

Оккупанты атакуют Украину дронами: какие области под угрозойФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Также российские беспилотники фиксируют в Черниговской области в районе города Новгород-Северский.

Новая группа беспилотников летит из Сумской в Черниговскую область.

Ночная атака

К слову, сегодня, 21 октября, ночью российские оккупанты использовали ударные беспилотники для атаки на Смелу Черкасской области. Там был поврежден объект критической инфраструктуры.

В результате атаки российских оккупантов без света остались 154 абонента.

К слову, по информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 21 октября россияне атаковали Украину не только при помощи беспилотников, но и при помощи ракет.

Всего враг использовал 2 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" из Брянской области РФ, 4 ракеты С-300 с территории Курской области, 98 ударных БпЛА типов "Шахед", "Гербера" и других модификаций.

Украинским защитникам удалось сбить или подавить 58 дронов-камикадзе. Силы ПВО успешно отработали на севере, юге и востоке Украины.

При этом, по данным военных, на 10 локациях было зафиксировано попадание ударных беспилотников.

Самый массированный удар с начала войны был зафиксирован в Черниговской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Черниговская область Сумская область Война в Украине Атака дронов
Новости
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию