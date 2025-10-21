Окупанти атакують Україну дронами: які області під загрозою

Російські окупанти у вівторок, 21 жовтня, вдень запустили ударні безпілотники по Україні. Вони атакують північні області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Також російські безпілотники фіксують у Чернігівській області в районі міста Новгород-Сіверський.

За даними Повітряних сил, ворожі безпілотники помітили на Сумщині. Йдеться про Шосткинський та Конотопський райони. Дрони летять курсом на південь.

Нічна атака

До слова, сьогодні, 21 жовтня, вночі російські окупанти використали ударні безпілотники для атаки на Смілу Черкаської області. Там було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Унаслідок атаки російських окупантів без світла залишилися 154 абоненти.

До слова, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 21 жовтня росіяни атакували Україну не тільки за допомогою безпілотників, а й за допомогою ракет.

Загалом ворог використав 2 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" з Брянської області РФ, 4 ракети С-300 з території Курської області, 98 ударних БпЛА типів "Шахед", "Гербера" та інших модифікацій.

Українським захисникам вдалося збити або придушити 58 дронів-камікадзе. Сили ППО успішно відпрацювали на півночі, півдні та сході України.

При цьому, за даними військових, на 10 локаціях було зафіксовано влучання ударних безпілотників.

Наймасовіший удар з початку війни було зафіксовано в Чернігівській області.