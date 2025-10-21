ua en ru
Війна в Україні

Окупанти атакують Україну дронами: які області під загрозою

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 16:02
Окупанти атакують Україну дронами: які області під загрозою Ілюстративне фото: у небі України помітили ударні дрони (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти у вівторок, 21 жовтня, вдень запустили ударні безпілотники по Україні. Вони атакують північні області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За даними Повітряних сил, ворожі безпілотники помітили на Сумщині. Йдеться про Шосткинський та Конотопський райони. Дрони летять курсом на південь.

Окупанти атакують Україну дронами: які області під загрозоюФото: карта повітряних тривог (скріншот)

Також російські безпілотники фіксують у Чернігівській області в районі міста Новгород-Сіверський.

Нова група безпілотників летить із Сумської в Чернігівську область.

Нічна атака

До слова, сьогодні, 21 жовтня, вночі російські окупанти використали ударні безпілотники для атаки на Смілу Черкаської області. Там було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Унаслідок атаки російських окупантів без світла залишилися 154 абоненти.

До слова, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 21 жовтня росіяни атакували Україну не тільки за допомогою безпілотників, а й за допомогою ракет.

Загалом ворог використав 2 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" з Брянської області РФ, 4 ракети С-300 з території Курської області, 98 ударних БпЛА типів "Шахед", "Гербера" та інших модифікацій.

Українським захисникам вдалося збити або придушити 58 дронів-камікадзе. Сили ППО успішно відпрацювали на півночі, півдні та сході України.

При цьому, за даними військових, на 10 локаціях було зафіксовано влучання ударних безпілотників.

Наймасовіший удар з початку війни було зафіксовано в Чернігівській області.

