Баллистика и десятки "Шахедов": Чернигов и область подверглись самому массированному удару РФ

Российская Федерация нанесла массированный комбинированный удар по северному региону Украины. Там зафиксированы попадания в энергообъекты.

РБК-Украина рассказывает, что сейчас известно об обстреле Чернигова и области.

Главное:

россияне запустили баллистику и 51 "Шахед";

Чернигов в блэкауте и без водоснабжения;

повреждены энергообъекты в двух общинах.

Чем били россияне

По данным ОВА, за прошедшие сутки враг атаковал регион 51 воздушной целью. Было зафиксировано 2 баллистические ракеты и 49 беспилотников типа "Шахед".

Стоит заметить, что минувшей ночью в регионе дважды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара.

Какие последствия обстрелов

По состоянию на 08:30 известно о двух попаданиях "Шахедов": в объект теплоснабжения и энергообъект в двух общинах Черниговского района. Из-за этого аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и северных общинах области. Сейчас энергетики работают над восстановлением.

По данным ОВА, критическая инфраструктура переведена на генераторы. Также частично развернуты пункты несокрушимости.

"В случае более длительных сроков восстановления электроснабжения - такие пункты будут разворачиваться дополнительно", - сообщила власть.

В то же время, "Черниговводоканал" сообщил, что в городе также полностью отсутствует водоснабжение.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов. Просим заблаговременно делать запасы воды", - отметили на предприятии.