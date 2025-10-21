РФ атаковала дронами Смелу, повреждена критическая инфраструктура

В ночь на сегодня, 21 октября, Россия нанесла удар беспилотниками по городу Смела Черкасской области. В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Смелы Сергея Ананко.