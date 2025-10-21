ua en ru
РФ атаковала дронами Смелу, повреждена критическая инфраструктура

Украина, Вторник 21 октября 2025 15:34
Фото: в результате обстрела Смелы поврежден уличный трансформатор (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Валерий Ульяненко

В ночь на сегодня, 21 октября, Россия нанесла удар беспилотниками по городу Смела Черкасской области. В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Смелы Сергея Ананко.

"В результате попадания поврежден объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил он.

По словам Ананко, обломки беспилотника повредили уличный трансформатор - без электроэнергии остались 154 абонента. Сейчас профильные службы уже проводят восстановительные работы.

"Штаб по ликвидации последствий атаки работает на базе Смелянского городского совета. Жителей, которые обнаружили повреждения, просят обращаться в местный ЦНАП для помощи в подаче заявок в "Є-відновлення", - отметил он.

Согласно предварительным данным, повреждены девять многоквартирных домов и десять частных домовладений. Повреждены 54 окна и девять кровель.

Обстрел Украины 21 октября

Напомним, в ночь на сегодня, 21 октября, российские оккупанты совершили очередную атаку по Украине дронами-камикадзе "Шахед". В результате серии взрывов в городе Смела Черкасской области было изменено движение пригородных рейсов.

Кроме того, россияне нанесли массированный комбинированный удар по северному региону Украины. В результате взрывов были повреждены энергообъекты.

Согласно данным ОВА, за прошедшие сутки РФ нанесла удар по Черниговской области 51 воздушной целью. В частности, захватчики запустили 49 дронов-камикадзе "Шахед" и две баллистические ракеты.

Отметим, страна-агрессор ударила по Харькову авиационными бомбами. В результате обстрела было повреждено более десяти домов, известно о пострадавших.

