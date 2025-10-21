ua en ru
Ночью РФ атаковала почти сотней дронов и баллистикой: что сбила ПВО

Украина, Вторник 21 октября 2025 09:06
Ночью РФ атаковала почти сотней дронов и баллистикой: что сбила ПВО Иллюстративное фото: россияне запустили баллистику и "Шахеды" в ночь на 21 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 21 октября Россия осуществила комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и почти сотню ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Как уточнили в Воздушных силах, противник выпустил:

  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" из Брянской области РФ;
  • 4 ракеты С-300 с территории Курской области;
  • 98 ударных БпЛА типов "Шахед", "Гербера" и других модификаций.

Дроны летели с четырех направлений, около 70 из запущенных беспилотников - "Шахеды".

Атаку отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, подразделения РЭБ и беспилотных систем.

По состоянию на 08:30 украинская ПВО сбила или подавила 58 дронов-камикадзе на севере, юге и востоке Украины.

В то же время, зафиксировано попадание ракет и 37 ударных БпЛА в 10 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в двух местах. Информация о последствиях уточняется.

Обстрелы 21 октября

Этой ночью одному из самых масштабных обстрелов подвергся город Чернигов и часть области. Известно о попадании в энергообъекты - это привело к полному блэкауту в Чернигове.

Подробно о том, что известно об обстреле Чернигова - читайте в материале РБК-Украина.

Также под вражеским ударом оказалась Черкасская область - там обломками сбитых дронов поврежден уличный трансформатор. Более полутора сотен абонентов остались без света.

Кроме этого россияне запустили по Харькову авиабомбы. В результате обстрела повреждено более десятка домов и известно о пострадавших. В городе было слышно по меньшей мере 4 взрыва. Попадания были в двух районах.

вражеские КАБы повредили по меньшей мере 15 частных домов в Индустриальном районе. Кроме того, был подтвержден удар по Немышлянскому району. Последствия пока уточняются.

