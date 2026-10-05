Оформление отсрочек в "Резерв+" возобновлено: как и для кого это работает

Что именно изменилось в "Резерв+" и для кого

В понедельник, 5 октября, в Минобороны рассказали, что технические работы в системах Министерства социальной политики, семьи и единства были завершены.

Подчеркивается, что после этого оформление отсрочек в приложении "Резерв+" снова доступно.

В МОУ уточнили, что теперь украинцы снова могут оформить отсрочку, связанную с инвалидностью:

либо собственной;

либо детей;

либо родителей.

"Спасибо за терпение", - подытожили в министерстве.

Публикация Министерства обороны Украины (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Кто может оформить отсрочку в "Резерв+"

Новые усовершенствованные правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации действуют в Украине с 1 ноября 2025 года.

Сначала оформить отсрочку онлайн - в приложении "Резерв+" (без необходимости посещать центр предоставления административных услуг, ЦНАП) - получили возможность:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе (при наличии электронного постановления военно-врачебной комиссии - ВВК);

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, у кого есть жена (муж) с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военных с ребенком;

родители троих и более детей в одном браке;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профобразования.

Однако украинцев предупредили - "список цифровых отсрочек продолжит расширяться".

Так, позже в приложении появились отсрочки:

для людей, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью I или II группы;

для учителей и других педагогов.

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Как оформить отсрочку в "Резерв+"

Чтобы подать запрос на оформление отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации онлайн, необходимо:

скачать и зарегистрироваться в "Резерв+";

нажать на "Сервисы";

перейти к сервису "Запрос на отсрочку";

выбрать соответствующую категорию лица (из имеющихся);

проверить свои данные;

подтвердить их и подать запрос.

"Справки или другие документы загружать не нужно - необходимые данные система проверит автоматически", - объяснили ранее в пресс-службе Минобороны.

После завершения проверки пользователь должен получить уведомление в приложении.

Если отсрочка оформлена - информация о ней появится в электронном военно-учетном документе в "Резерв+".