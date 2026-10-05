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Оформление отсрочек в "Резерв+" возобновлено: как и для кого это работает

12:46 05.10.2026 Пн
3 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

В приложении "Резерв+" возобновили возможность оформления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины в Facebook.

Что именно изменилось в "Резерв+" и для кого

В понедельник, 5 октября, в Минобороны рассказали, что технические работы в системах Министерства социальной политики, семьи и единства были завершены.

Подчеркивается, что после этого оформление отсрочек в приложении "Резерв+" снова доступно.

В МОУ уточнили, что теперь украинцы снова могут оформить отсрочку, связанную с инвалидностью:

  • либо собственной;
  • либо детей;
  • либо родителей.

"Спасибо за терпение", - подытожили в министерстве.

Публикация Министерства обороны Украины (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Кто может оформить отсрочку в "Резерв+"

Новые усовершенствованные правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации действуют в Украине с 1 ноября 2025 года.

Сначала оформить отсрочку онлайн - в приложении "Резерв+" (без необходимости посещать центр предоставления административных услуг, ЦНАП) - получили возможность:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе (при наличии электронного постановления военно-врачебной комиссии - ВВК);
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, у кого есть жена (муж) с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины военных с ребенком;
  • родители троих и более детей в одном браке;
  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профобразования.

Однако украинцев предупредили - "список цифровых отсрочек продолжит расширяться".

Так, позже в приложении появились отсрочки:

  • для людей, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью I или II группы;
  • для учителей и других педагогов.

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Как оформить отсрочку в "Резерв+"

Чтобы подать запрос на оформление отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации онлайн, необходимо:

  • скачать и зарегистрироваться в "Резерв+";
  • нажать на "Сервисы";
  • перейти к сервису "Запрос на отсрочку";
  • выбрать соответствующую категорию лица (из имеющихся);
  • проверить свои данные;
  • подтвердить их и подать запрос.

"Справки или другие документы загружать не нужно - необходимые данные система проверит автоматически", - объяснили ранее в пресс-службе Минобороны.

После завершения проверки пользователь должен получить уведомление в приложении.

Если отсрочка оформлена - информация о ней появится в электронном военно-учетном документе в "Резерв+".

Напомним, "Резерв+" для Android и iOS начал свою работу в мае 2024 года (когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Он стал, в сущности, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.

В Минобороны объяснили, что "Резерв+" разработан как полезный инструмент - цифровой сервис для удобства граждан и уменьшения очередей в ТЦК и СП.

Идентификация в приложении осуществляется через "Дія.Підпис". При этом пользователям важно понимать, что означает каждый статус в "Резерв+".

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