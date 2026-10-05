Оформление отсрочек в "Резерв+" возобновлено: как и для кого это работает

В приложении "Резерв+" возобновили возможность оформления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины в Facebook.
В понедельник, 5 октября, в Минобороны рассказали, что технические работы в системах Министерства социальной политики, семьи и единства были завершены.
Подчеркивается, что после этого оформление отсрочек в приложении "Резерв+" снова доступно.
В МОУ уточнили, что теперь украинцы снова могут оформить отсрочку, связанную с инвалидностью:
"Спасибо за терпение", - подытожили в министерстве.
Новые усовершенствованные правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации действуют в Украине с 1 ноября 2025 года.
Сначала оформить отсрочку онлайн - в приложении "Резерв+" (без необходимости посещать центр предоставления административных услуг, ЦНАП) - получили возможность:
Однако украинцев предупредили - "список цифровых отсрочек продолжит расширяться".
Так, позже в приложении появились отсрочки:
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Чтобы подать запрос на оформление отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации онлайн, необходимо:
"Справки или другие документы загружать не нужно - необходимые данные система проверит автоматически", - объяснили ранее в пресс-службе Минобороны.
После завершения проверки пользователь должен получить уведомление в приложении.
Если отсрочка оформлена - информация о ней появится в электронном военно-учетном документе в "Резерв+".
Напомним, "Резерв+" для Android и iOS начал свою работу в мае 2024 года (когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Он стал, в сущности, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.
В Минобороны объяснили, что "Резерв+" разработан как полезный инструмент - цифровой сервис для удобства граждан и уменьшения очередей в ТЦК и СП.
Идентификация в приложении осуществляется через "Дія.Підпис". При этом пользователям важно понимать, что означает каждый статус в "Резерв+".