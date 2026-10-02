ua en ru
Пт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В "Резерв+" приостановят отсрочки по инвалидности: сроки и детали от Минобороны

11:49 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
В "Резерв+" приостановят отсрочки по инвалидности: сроки и детали от Минобороны Фото: Оформление отсрочки через "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В приложении "Резерв+" временно будет недоступно оформление отсрочок, связанных с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Когда не будет работать услуга

В "Резерв+" нельзя будет оформить отсрочку, связанную с инвалидностью - собственной, детей или родителей из-за плановых технических работ в системах Минсоцполитики. Они начнутся 2 октября в 14.30.

В Минобороны отмечают, что повторный вход в "Резерв+" не возобновит доступ к этим услугам во время технических работ. В этот период следует оставаться в своем аккаунте и не выходить из приложения для повторного входа.

Если информация об инвалидности или уже оформленной отсрочке отображается в электронном военно-учетном документе, она сохранится.

О возобновлении работы услуги обещают сообщить отдельно. Ориентировочно это должно произойти 4 октября после 16:00.

Напомним, право на отсрочку от мобилизации в 2026 году имеют, в частности, многодетные родители, лица с инвалидностью, студенты, докторанты, отдельные работники и забронированные военнообязанные. Оформить ее можно через "Резерв+" или ЦНАП в зависимости от основания, предоставив документы, подтверждающие право на отсрочку.

РБК-Украина также писало, что оформить отсрочку из-за постоянного ухода за родственником без II группы инвалидности возможно, но для этого нужно подтвердить потребность в таком уходе медицинским заключением. В частности, для человека с III группой инвалидности это должно быть указано в заключении ЭКОПФЛ, а без инвалидности - в заключении ВКК.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство обороны Украины Мобилизация в Украине Отсрочка
Новости
Россия готовит массированный удар по энергетике Украины, под угрозой и АЭС, - NYT
Россия готовит массированный удар по энергетике Украины, под угрозой и АЭС, - NYT
Аналитика
Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать