Оформлення відстрочок у "Резерв+" відновлено: як і для кого це працює

У застосунку "Резерв+" відновили можливість оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України у Facebook.
У понеділок, 5 жовтня, в Міноборони розповіли, що технічні роботи в системах Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності було завершено.
Наголошується, що після цього оформлення відстрочок у застосунку "Резерв+" знову доступне.
У МОУ уточнили, що тепер українці знову можуть оформити відстрочку, пов'язану з інвалідністю:
"Дякуємо за терпіння", - підсумували в міністерстві.
Нові удосконалені правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації діють в Україні з 1 листопада 2025 року.
Спершу оформити відстрочку онлайн - у застосунку "Резерв+" (без необхідності відвідувати центр надання адміністративних послуг, ЦНАП) - отримали змогу:
Проте українців попередили - "перелік цифрових відстрочок продовжить розширюватись".
Так, пізніше у застосунку з'явились відстрочки:
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Щоб подати запит на оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації онлайн, необхідно:
"Довідки чи інші документи завантажувати не потрібно - необхідні дані система перевірить автоматично", - пояснили раніше у прес-службі Міноборони.
Після завершення перевірки користувач повинен отримати сповіщення в застосунку.
Якщо відстрочку оформлено - інформація про неї з'явиться в електронному військово-обліковому документі у "Резерв+".
Нагадаємо, "Резерв+" для Android та iOS почав свою роботу у травні 2024 року (коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.
У Міноборони пояснили, що "Резерв+" було розроблено як корисний інструмент - цифровий сервіс для зручності громадян і зменшення черг у ТЦК та СП.
Ідентифікація в застосунку здійснюється через "Дія.Підпис". При цьому користувачам важливо розуміти, що означає кожен статус у "Резерв+".