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Оформлення відстрочок у "Резерв+" відновлено: як і для кого це працює

12:46 05.10.2026 Пн
3 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

У застосунку "Резерв+" відновили можливість оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України у Facebook.

Що саме змінилось у "Резерв+" і для кого

У понеділок, 5 жовтня, в Міноборони розповіли, що технічні роботи в системах Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності було завершено.

Наголошується, що після цього оформлення відстрочок у застосунку "Резерв+" знову доступне.

У МОУ уточнили, що тепер українці знову можуть оформити відстрочку, пов'язану з інвалідністю:

  • або власною;
  • або дітей;
  • або батьків.

"Дякуємо за терпіння", - підсумували в міністерстві.

Публікація Міністерства оборони України (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Хто може оформити відстрочку в "Резерв+"

Нові удосконалені правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації діють в Україні з 1 листопада 2025 року.

Спершу оформити відстрочку онлайн - у застосунку "Резерв+" (без необхідності відвідувати центр надання адміністративних послуг, ЦНАП) - отримали змогу:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби (за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії - ВЛК);
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки військових з дитиною;
  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники вищої та профосвіти.

Проте українців попередили - "перелік цифрових відстрочок продовжить розширюватись".

Так, пізніше у застосунку з'явились відстрочки:

  • для людей, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю I чи II групи;
  • для учителів та інших педагогічних працівників.

Читайте також: Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2026 році: повний перелік

Як оформити відстрочку в "Резерв+"

Щоб подати запит на оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації онлайн, необхідно:

  • завантажити й зареєструватись у "Резерв+";
  • натиснути на "Сервіси";
  • перейти до сервісу "Запит на відстрочку";
  • обрати відповідну категорію особи (з наявних);
  • перевірити свої дані;
  • підтвердити їх і подати запит.

"Довідки чи інші документи завантажувати не потрібно - необхідні дані система перевірить автоматично", - пояснили раніше у прес-службі Міноборони.

Після завершення перевірки користувач повинен отримати сповіщення в застосунку.

Якщо відстрочку оформлено - інформація про неї з'явиться в електронному військово-обліковому документі у "Резерв+".

Нагадаємо, "Резерв+" для Android та iOS почав свою роботу у травні 2024 року (коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.

У Міноборони пояснили, що "Резерв+" було розроблено як корисний інструмент - цифровий сервіс для зручності громадян і зменшення черг у ТЦК та СП.

Ідентифікація в застосунку здійснюється через "Дія.Підпис". При цьому користувачам важливо розуміти, що означає кожен статус у "Резерв+".

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