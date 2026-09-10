В "Резерв+" запустили отсрочку для учителей: как ее оформить
Учителя и другие педагогические работники школ теперь могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+". Система автоматически проверяет данные,
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны .
Какие условия для отсрочки
Чтобы оформить отсрочку, должно быть выполнено несколько условий. Учреждение должно быть основным местом работы, а педагогическая нагрузка – не менее 0,75 ставки. Должность должна принадлежать к педагогическим работникам заведения общего среднего образования, а данные о работодателе в системах АИКОМ и Пенсионном фонде – совпадать.
Как подать запрос
Оформить отсрочку можно в приложении "Резерв+" путем: "Сервисы" - "Запрос на отсрочку" - "Учителя и другие педагогические работники заведений общего среднего образования".
Загружать документы не нужно – система сама проверяет данные в АИКОМ и Пенсионном фонде. После проверки результат поступит в приложение.
Если оформить отсрочку не удалось, в Минобороны советуют прежде всего проверить актуальность данных о месте работы, должности и погрузке в АИКОМ и ПФУ.
Напомним, о запуске этой услуги для педагогов стало известно еще в конце августа - тогда Минобороны только приступило к ее тестированию. Теперь возможность заработала полноценно.
Список категорий, которые могут оформить отсрочку онлайн, постепенно расширяют. В мае такую возможность получили ученые – работники университетов, научных учреждений и Президиума НАН Украины. В общей сложности в "Резерв+" планируют запустить десятки новых типов отсрочок.