В "Резерв+" запустили отсрочку для учителей: как ее оформить

Учителя и другие педагогические работники школ теперь могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+". Система автоматически проверяет данные,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны .

Какие условия для отсрочки

Чтобы оформить отсрочку, должно быть выполнено несколько условий. Учреждение должно быть основным местом работы, а педагогическая нагрузка – не менее 0,75 ставки. Должность должна принадлежать к педагогическим работникам заведения общего среднего образования, а данные о работодателе в системах АИКОМ и Пенсионном фонде – совпадать.

Как подать запрос

Оформить отсрочку можно в приложении "Резерв+" путем: "Сервисы" - "Запрос на отсрочку" - "Учителя и другие педагогические работники заведений общего среднего образования".

Загружать документы не нужно – система сама проверяет данные в АИКОМ и Пенсионном фонде. После проверки результат поступит в приложение.

Если оформить отсрочку не удалось, в Минобороны советуют прежде всего проверить актуальность данных о месте работы, должности и погрузке в АИКОМ и ПФУ.