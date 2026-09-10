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Главная » Жизнь » Общество

В "Резерв+" запустили отсрочку для учителей: как ее оформить

13:10 10.09.2026 Чт
2 мин
Собирать справки и идти в ЦНАП больше не нужно
aimg Валерия Абабина
В "Резерв+" запустили отсрочку для учителей: как ее оформить Фото: Оформление отсрочки для учителей в Резерв+ (Getty images)
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Учителя и другие педагогические работники школ теперь могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+". Система автоматически проверяет данные,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны .

Какие условия для отсрочки

Чтобы оформить отсрочку, должно быть выполнено несколько условий. Учреждение должно быть основным местом работы, а педагогическая нагрузка – не менее 0,75 ставки. Должность должна принадлежать к педагогическим работникам заведения общего среднего образования, а данные о работодателе в системах АИКОМ и Пенсионном фонде – совпадать.

Как подать запрос

Оформить отсрочку можно в приложении "Резерв+" путем: "Сервисы" - "Запрос на отсрочку" - "Учителя и другие педагогические работники заведений общего среднего образования".

Загружать документы не нужно – система сама проверяет данные в АИКОМ и Пенсионном фонде. После проверки результат поступит в приложение.

Если оформить отсрочку не удалось, в Минобороны советуют прежде всего проверить актуальность данных о месте работы, должности и погрузке в АИКОМ и ПФУ.

Напомним, о запуске этой услуги для педагогов стало известно еще в конце августа - тогда Минобороны только приступило к ее тестированию. Теперь возможность заработала полноценно.

Список категорий, которые могут оформить отсрочку онлайн, постепенно расширяют. В мае такую возможность получили ученые – работники университетов, научных учреждений и Президиума НАН Украины. В общей сложности в "Резерв+" планируют запустить десятки новых типов отсрочок.

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