Один из 12 важнейших праздников ПЦУ: чем особенный день Успения и как отметить его завтра

Четверг 14 августа 2025 11:54
Один из 12 важнейших праздников ПЦУ: чем особенный день Успения и как отметить его завтра Праздник Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ будет отмечать завтра (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Завтра, 15 августа, украинцы будут отмечать один из 12 крупнейших церковных праздников - Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Украины в Facebook.

Когда начали отмечать Успение Пресвятой Богородицы

Украинцам напомнили, что Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии:

  • относится к 12-ти крупнейшим праздникам богослужебного года;
  • имеет неподвижную дату празднования - 15 августа (по новоюлианскому церковному календарю).

"Торжественное празднование события Успения именно 15 августа было установлено Церковью в царствование благочестивого византийского императора Маврикия, в конце VI века", - рассказали в ПЦУ.

Отмечается, что "известны свидетельства празднования Успения и раньше этого времени, но с разными датами".

"Праздник Успения также отмечен в календарных памятниках VIII и последующих веков", - добавили в пресс-службе Православной Церкви.

Один из 12 важнейших праздников ПЦУ: чем особенный день Успения и как отметить его завтраДень 15 августа в новоюлианском церковном календаре (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Успение Пресвятой Богородицы: значение праздника

Согласно информации ПЦУ, праздник Успения Пресвятой Богородицы установлен в память завершения земной жизни Пресвятой Богородицы.

"Но этот день Церковь не называет днем Ее смерти или упокоения, это - день Ее святого Успения, засыпания", - объяснили украинцам.

Так, Предание гласит, что "Господь не оставил тела Своей Матери во гробе и после Успения принял Ее на Небо".

"Иконы Успения Пресвятой Богородицы передают нам этот момент: в центре обычно изображается Господь наш Иисус Христос, Который держит на руках душу Своей Матери в виде младенца", - отметили в ПЦУ.

Считается, что это символизирует ее особую святость, невинность и духовную чистоту.

Один из 12 важнейших праздников ПЦУ: чем особенный день Успения и как отметить его завтраЗавтра - Успение Пресвятой Богородицы (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Что предшествует Успению и как долго длится праздник

Успению Пресвятой Богородицы предшествует двухнедельный пост - Успенский, который начинается в день Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня (1 августа).

Кроме того, праздник Успения имеет:

  • 1 день предпразднства;
  • 8 дней послепразднства (Отдание праздника Успения - когда торжественно чествуют его завершение - приходится на 23 августа).

Сегодня же, 14 августа (накануне праздника) в храмах совершается бдение.

"Особенностью успенского бдения является возможность вынесения перед полиелеем на середину храма вместо иконы праздника украшенной цветами плащаницы Божией Матери", - сообщили в ПЦУ.

Как приобщиться к литургии, чтобы отметить Успение

В завершение в ПЦУ напомнили, что 15 августа утром - в день праздника - совершается торжественная Божественная литургия.

"Завтра в 9:00 Божественную литургию по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы Предстоятель поместной автокефальной Украинской Православной Церкви, Блаженнейший Митрополит Епифаний, возглавит в главном храме Киево-Печерской лавры - в Успенском соборе", - рассказали украинцам.

Верующих призвали приходить на богослужение или же приобщаться к всеукраинской молитве онлайн:

Один из 12 важнейших праздников ПЦУ: чем особенный день Успения и как отметить его завтраПубликация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Маковея и Медовый Спас в Украине отмечают не сегодня и как ПЦУ изменила календарь праздников.

Кроме того, мы объясняли, когда на самом деле начинается новый церковный год в Украине - с сентября или нет.

Читайте также обо всех важнейших церковных праздниках в августе 2025 года - по действующему новоюлианскому календарю.

