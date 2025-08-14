Один из 12 важнейших праздников ПЦУ: чем особенный день Успения и как отметить его завтра
Завтра, 15 августа, украинцы будут отмечать один из 12 крупнейших церковных праздников - Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Украины в Facebook.
Когда начали отмечать Успение Пресвятой Богородицы
Украинцам напомнили, что Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии:
- относится к 12-ти крупнейшим праздникам богослужебного года;
- имеет неподвижную дату празднования - 15 августа (по новоюлианскому церковному календарю).
"Торжественное празднование события Успения именно 15 августа было установлено Церковью в царствование благочестивого византийского императора Маврикия, в конце VI века", - рассказали в ПЦУ.
Отмечается, что "известны свидетельства празднования Успения и раньше этого времени, но с разными датами".
"Праздник Успения также отмечен в календарных памятниках VIII и последующих веков", - добавили в пресс-службе Православной Церкви.
День 15 августа в новоюлианском церковном календаре (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)
Успение Пресвятой Богородицы: значение праздника
Согласно информации ПЦУ, праздник Успения Пресвятой Богородицы установлен в память завершения земной жизни Пресвятой Богородицы.
"Но этот день Церковь не называет днем Ее смерти или упокоения, это - день Ее святого Успения, засыпания", - объяснили украинцам.
Так, Предание гласит, что "Господь не оставил тела Своей Матери во гробе и после Успения принял Ее на Небо".
"Иконы Успения Пресвятой Богородицы передают нам этот момент: в центре обычно изображается Господь наш Иисус Христос, Который держит на руках душу Своей Матери в виде младенца", - отметили в ПЦУ.
Считается, что это символизирует ее особую святость, невинность и духовную чистоту.
Завтра - Успение Пресвятой Богородицы (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Что предшествует Успению и как долго длится праздник
Успению Пресвятой Богородицы предшествует двухнедельный пост - Успенский, который начинается в день Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня (1 августа).
Кроме того, праздник Успения имеет:
- 1 день предпразднства;
- 8 дней послепразднства (Отдание праздника Успения - когда торжественно чествуют его завершение - приходится на 23 августа).
Сегодня же, 14 августа (накануне праздника) в храмах совершается бдение.
"Особенностью успенского бдения является возможность вынесения перед полиелеем на середину храма вместо иконы праздника украшенной цветами плащаницы Божией Матери", - сообщили в ПЦУ.
Как приобщиться к литургии, чтобы отметить Успение
В завершение в ПЦУ напомнили, что 15 августа утром - в день праздника - совершается торжественная Божественная литургия.
"Завтра в 9:00 Божественную литургию по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы Предстоятель поместной автокефальной Украинской Православной Церкви, Блаженнейший Митрополит Епифаний, возглавит в главном храме Киево-Печерской лавры - в Успенском соборе", - рассказали украинцам.
Верующих призвали приходить на богослужение или же приобщаться к всеукраинской молитве онлайн:
- на странице ПЦУ в Facebook;
- на странице Митрополита Епифания в Facebook;
- на YouTube-канале ПЦУ.
Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Напомним, ранее мы рассказывали, почему Маковея и Медовый Спас в Украине отмечают не сегодня и как ПЦУ изменила календарь праздников.
Кроме того, мы объясняли, когда на самом деле начинается новый церковный год в Украине - с сентября или нет.
Читайте также обо всех важнейших церковных праздниках в августе 2025 года - по действующему новоюлианскому календарю.