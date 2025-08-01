Не только Успенский пост? Что на самом деле празднуют 1 августа и почему это важно

Сегодняшний день - 1 августа - особенно важен для верующих, ведь сейчас начинается двухнедельный Успенский пост и отмечается праздник Изнесения честных древ животворящего Креста Господня (известный в народе как Маковея или Медовый Спас).

Подробнее о происхождении и правилах поста, больших церковных праздниках, которые приходятся на его период, а также важности для верующих именно дня 1 августа, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Чем важен Успенский пост и что он запрещает

Первые упоминания об Успенском посте встречаются в источниках IX века. Окончательно же утвердил двухнедельный период поста перед праздником Успения Константинопольский Собор в 1166 году.

Свое название - Успенский - он получил именно потому, что завершается в день чествования Успения Пресвятой Богородицы (15 августа).

Между тем начинается этот пост в день праздника Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня (1 августа).

День 1 августа в новоюлианском церковном календаре (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Несколько ранее в пресс-службе Православной Церкви Украины рассказали, что Успенский пост - единственный в церковном году, посвященный Деве Марии.

По строгости правил он подобен Великому посту - верующие воздерживаются от потребления:

мясных блюд;

рыбных блюд;

молочных блюд.

Некоторое послабление допускается на великий праздник Преображения Господня (6 августа), когда разрешается есть рыбу.

Какие праздники приходятся на период Успенского поста

На период Успенского поста приходятся несколько больших церковных праздников:

Изнесение честных древ животворящего Креста Господня и семи мучеников Маккавеевых, матери их мученицы Соломонии и учителя их мученика Елеазара - 1 августа;

Преображение Господне - 6 августа.

На следующий же день после его завершения - 16 августа - отмечается праздник Перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа (убруса) Господа Иисуса Христа.

Публикация ПЦУ о начале Успенского поста (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Происхождение сегодняшнего праздника и его традиций

Исторически сегодняшний праздник связан с традицией Константинопольской Церкви начинать именно в этот день торжественные процессии с частицей Животворящего Древа, на котором был распят Спаситель:

эту святыню, вложенную в крест, в течение двух недель проносили по улицам Царьграда с молитвами и освящением воды;

перед ней народ совершал поклонение, прославляя Спасителя и Его Пречистую Матерь.

"Приняв вместе с крещением и богослужебный устав Константинопольской Матери-Церкви, наши предки приняли этот благочестивый обычай, связывая его также с благодарностью Богу за благословение новым урожаем", - рассказали в ПЦУ.

Именно поэтому у нас существует давняя традиция приносить в этот праздник в храмы на освящение после Божественной литургии:

зелье;

цветы;

мед;

первые садовые плоды.

"На духовную пищу и телесную пользу, в благодарность Богу за то, что Он и в этом году щедро одарил нас тем, что вырастила земля", - объяснили в ПЦУ.

1 августа - важный для украинцев день (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Уточняется, что в целом особое богослужебное поклонение честному Кресту Православная Церковь совершает трижды в год:

в день его Воздвижения;

в третье воскресенье Великого поста, Крестопоклонное;

и ныне, в первый день Успенского поста.

Кем являются мученики Маккавеевы и в чем их подвиг

Согласно новоюлианскому церковному календарю, которым пользуется сейчас ПЦУ, 1 августа украинцы молитвенно чтят память:

семерых мучеников Маккавеевых (Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркела);

матери их Соломонии;

учителя их Елеазара.

"Которые за веру в истинного Бога пострадали еще в 166 году до Рождества Христова", - уточнили в ПЦУ.

В переводе с арамейского их фамилия означает "молот", указывая на их стойкость и твердость в вере.

Украинцам объяснили, что эти ветхозаветные исповедники истины жили во времена правления жестокого царя Антиоха, который гонениями и наказаниями пытался заставить евреев отступиться от предписаний Закона Божьего.

"Как ни давил жестокий царь, но братья помнили наставления своего учителя и никак не соглашались нарушить предписания Закона. За это их отдали на страшные муки, убивая одного за другим на глазах у матери. Не выдержало ее сердце, и возле тел своих сыновей отдала и она Богу душу", - рассказали в ПЦУ.

При этом подвиг братьев Маккавеев не остался напрасным - он вдохновил последователей на восстание против безбожного царя, которое завершилось успехом и победой.

"А сам царь Антиох заболел ужасной болезнью и умер злой смертью, утвердив перед всеми мысль о справедливом Суде Божьем для тиранов и гонителей", - добавили в ПЦУ.

Что говорят в ПЦУ о "празднике Маковея" или "Спасе"

Согласно информации ПЦУ, в церковном календаре таких праздников как "Маковея" или "Спас" - нет.

"Будучи знакомыми с народными традициями, помните, что Спас - Спаситель наш Иисус Христос - Один, и не может быть "первым", "вторым" или "третьим". И тем более не может быть "медовым", "яблочным" или "ореховым", - объяснили украинцам.

Подчеркивается, что подобные определения к праздникам возникли из традиции приносить на освящение в храм первые плоды, которые созревали в это время, для:

благословения урожая;

благодарности Богу за его земные блага.

При этом они не могут заменять настоящие названия праздников.

"И тем более вытеснять их истинный смысл - чествование Господа Иисуса Христа", - добавили в ПЦУ.

В завершение украинцам напомнили, что букетики, с которыми верующие сегодня приходят в храмы, называют также "маковейчиками".

В то же время с братьями Маккавеевыми ни "Маковея", ни "маковейчики" не связаны (несмотря на созвучность фамилии этих святых с маком).

Согласно информации ПЦУ, традиция его освящения никак не связана с мучениками и появилась на много веков позже, чем "жили и трудились на Божьей ниве братья Маккавеевы".

"Пусть сегодняшний праздник Изнесения честных древ животворящего Креста Господня, а также память о семи мучениках Маккавеевых вдохновляет нас быть такими же твердыми в нашей вере и достигать побед. С Богом победим! Слава Иисусу Христу", - подытожили в Православной Церкви.

Публикация ПЦУ о важности сегодняшнего дня для украинцев (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)