Святыня, которую выбрала сама Богородица: чем особенный Успенский собор в Лавре

Успенский собор Киево-Печерской лавры - не просто главный храм заповедника, а символ украинской духовной преемственности, возрождения и борьбы за свою идентичность.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко.

По словам Остапенко, по церковному преданию место для собора выбрала сама Богородица. На протяжении тысячелетия эта святыня была свидетелем ключевых этапов украинской истории - подъема, упадка, разрушения и возрождения.

Храм, восставший из руин

В 1941 году собор был почти полностью уничтожен - осталась лишь восьмая часть сооружения. Его восстановление десятилетиями было фактически запрещено советской властью. Лишь с наступлением Независимости, в 2000 году, святыня была отстроена - и это стало мощным символом возрождения Украины.

"Это огромное свершение народа и государства. Решение о восстановлении собора и его воплощение всего за два года - это свидетельство того, что Украина как государство состоялась", - отмечает Остапенко.



Отстроенный Успенский собор Киево-Печерской лавры (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Мазепинское барокко вместо имперских нарративов

Во время восстановления Успенского собора было принято принципиальное решение - вернуть храму облик в стиле XVII-XVIII веков, известный как "украинское казацкое" или "мазепинское" барокко. Этот стиль сознательно уничтожали в имперские времена, заменяя классической русской церковной живописью с доминированием "великорусской" идеи.

В интерьерах сейчас снова можно увидеть росписи и роскошный иконостас, восстановленный по историческим образцам, в частности - при участии гетмана Ивана Скоропадского.



Иконостас Успенского собора (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Это не просто красота. Это возвращение к себе, к собственной духовной идентичности, которую пытались стереть", - отмечает Остапенко.

В 2025 году исполняется 25 лет со времени восстановления собора - и это юбилей не только храма, но и украинского пути к осознанию своих корней и силы.