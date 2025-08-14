ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Одне з 12 найважливіших свят ПЦУ: чим особливий день Успіння і як відзначити його завтра

Четвер 14 серпня 2025 11:54
UA EN RU
Одне з 12 найважливіших свят ПЦУ: чим особливий день Успіння і як відзначити його завтра Свято Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ відзначатиме завтра (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Завтра, 15 серпня, українці відзначатимуть одне з 12 найбільших церковних свят - Успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної Церкви України у Facebook.

Коли почали відзначати Успіння Пресвятої Богородиці

Українцям нагадали, що Успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії:

  • належить до 12-ти найбільших свят богослужбового року;
  • має нерухому дату святкування - 15 серпня (за новоюліанським церковним календарем).

"Урочисте святкування події Успіння саме 15 серпня було встановлене Церквою за царювання благочестивого візантійського імператора Маврикія, в кінці VI століття", - розповіли у ПЦУ.

Зазначається, що "відомі свідчення відзначення Успіння і раніше цього часу, але з різними датами".

"Свято Успіння також відзначене в календарних пам'ятках VIII й подальших століть", - додали у прес-службі Православної Церкви.

Одне з 12 найважливіших свят ПЦУ: чим особливий день Успіння і як відзначити його завтраДень 15 серпня в новоюліанському церковному календарі (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Успіння Пресвятої Богородиці: значення свята

Згідно з інформацією ПЦУ, свято Успіння Пресвятої Богородиці встановлене на згадку завершення земного життя Пресвятої Богородиці.

"Але цей день Церква не називає днем Її смерті чи упокоєння, це - день Її святого Успіння, засинання", - пояснили українцям.

Так, Передання свідчить, що "Господь не залишив тіла Своєї Матері у гробі та після Успіння прийняв Її на Небо".

"Ікони Успіння Пресвятої Богородиці передають нам цей момент: в центрі зазвичай зображується Господь наш Ісус Христос, Який тримає на руках душу Своєї Матері у вигляді немовляти", - зауважили у ПЦУ.

Вважається, що це символізує її особливу святість, невинність і духовну чистоту.

Одне з 12 найважливіших свят ПЦУ: чим особливий день Успіння і як відзначити його завтраЗавтра - Успіння Пресвятої Богородиці (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Що передує Успінню та як довго триває свято

Успінню Пресвятої Богородиці передує двотижневий піст - Успенський, який починається у день Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього (1 серпня).

Крім того, свято Успіння має:

  • 1 день передсвята;
  • 8 днів післясвята (Віддання свята Успіння - коли урочисто вшановують його завершення - припадає на 23 серпня).

Сьогодні ж, 14 серпня (напередодні свята) у храмах звершується бдіння.

"Особливістю успенського бдіння є можливість винесення перед полієлеєм на середину храму замість ікони свята прикрашеної квітами плащаниці Божої Матері", - повідомили у ПЦУ.

Як долучитись до літургії, щоб відзначити Успіння

Насамкінець у ПЦУ нагадали, що 15 серпня зранку - в день свята - звершується урочиста Божественна літургія.

"Завтра о 9:00 Божественну літургію з нагоди свята Успіння Пресвятої Богородиці Предстоятель помісної автокефальної Української Православної Церкви, Блаженнійший Митрополит Епіфаній, очолить в головному храмі Києво-Печерської лаври - в Успенському соборі", - розповіли українцям.

Вірян закликали приходити на богослужіння або ж долучатись до всеукраїнської молитви онлайн:

Одне з 12 найважливіших свят ПЦУ: чим особливий день Успіння і як відзначити його завтраПублікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Маковія та Медовий Спас в Україні відзначають не сьогодні та як ПЦУ змінила календар свят.

Крім того, ми пояснювали, коли насправді починається новий церковний рік в Україні - з вересня чи ні.

Читайте також про всі найважливіші церковні свята у серпні 2025 року - за чинним новоюліанським календарем.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПЦУ Святая Мария Успение Церковний календар Свята Традиції
Новини
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія