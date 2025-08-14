Почему Маковея и Медовый Спас не сегодня: как ПЦУ изменила календарь праздников

Некоторые из украинцев, руководствуясь "старым" церковным календарем, могут считать, что сегодня отмечается праздник Маковея или так называемый Медовый Спас. Однако на самом деле это не так.

Подробнее о том, как изменился календарь праздников ПЦУ и когда теперь отмечать Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня (церковное название праздника, известного в народе как Маковея), - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Как изменился календарь праздников ПЦУ

2 февраля 2023 года на заседании Священного Синода Православной Церкви Украины (ПЦУ) было принято постановление №52 "О порядке предоставления благословения приходам и монастырям ПЦУ на использование новоюлианского календаря".

В документе отмечалось, что "общеизвестной является проблема юлианского традиционного календаря (которым руководствовались верующие в то время, - Ред.), в котором происходит накопление несоответствия между астрономическим и календарным равноденствием".

"Сейчас это расхождение составляет 13 дней, а с течением времени будет составлять месяцы", - говорилось в постановлении.

Учитывая такую ситуацию, 27 июля 2023 года во время Поместного Собора ПЦУ переход Украины на новоюлианский календарь был утвержден окончательно почти абсолютным большинством голосов.

Таким образом с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (как и Украинская греко-католическая церковь, УГКЦ) перешла на новоюлианский календарь.

Из-за этого даты всех непереходных праздников (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.

Когда теперь празднуют Маковея или Медовый Спас

После перехода ПЦУ со "старого" (юлианского) на "новый" (новоюлианский) церковный календарь, даты всех "неподвижных" праздников сместились.

Следовательно, изменил свою дату и праздник Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, посвященный Спасителю.

Именно этот день в народе получил название Маковея, "первый" (учитывая очередность в календаре), Медовый Спас или Спас на воде.

Считается, что это связано с давней традицией приносить в храм на праздник мед, мак, а также другие плоды, которые созревают в это время, - в благодарность Богу за благословение урожаем.

Раньше праздник Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня приходился на 14 августа. Посему в этом году, по новому церковному календарю, верующие отмечали его в пятницу, 1 августа.

В этом году праздник Маковея уже прошел (скриншот: pomisna.info)

Чем важен день 14 августа по новому календарю

Согласно новоюлианскому церковному календарю, на сегодня, 14 августа, приходится теперь Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.

Кроме того, в этот день:

вспоминается перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского (1091);

почитается память священномученика Маркела, епископа Апамейского (около 389).

День 14 августа по новоюлианскому церковному календарю (скриншот: pomisna.info)