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Церковные праздники в августе 2025: полный список по новому календарю

Понедельник 28 июля 2025 07:30
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Церковные праздники в августе 2025: полный список по новому календарю В августе верующие отмечают три праздника в честь Спасителя, которые в народе называют Спас (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

С сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь. Именно он помогает сегодня следить за всеми праздниками, постами и другими важными для верующих датами.

Подробнее о том, какие дни являются самыми важными для украинцев в течение последнего летнего месяца - августа 2025 года, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Самые важные дни августа по действующему церковному календарю

В целом упоминания о тех или иных святых, праведниках, великомучениках или других знаковых для верующих лиц приходятся практически на каждый день года.

Однако определенные даты или даже целые периоды - отличаются от других своей значимостью и особыми традициями.

Так, например, на август приходится третий за год многодневный пост - Успенский. Он будет продолжаться:

  • с 1 августа (пятница);
  • до 14 августа (четверг).

В последний месяц лета верующие будут отмечать также ряд больших церковных праздников в честь Спасителя (в народной традиции они популярны как "первый", "второй" и "третий" Спасы):

  • Изнесение честных древ животворящего Креста Господня;
  • Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа;
  • Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа (убруса) Господа Иисуса Христа.

Кроме того, в августе ПЦУ будет чествовать дни Успения Пресвятой Богородицы и Усекновения главы Иоанна Предтечи (когда будут поминать также погибших защитников Украины).

1 августа (пятница) - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня. Семи мучеников Маккавеевых: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркела, матери их мученицы Соломонии и учителя их мученика Елеазара (166 год до Рождества Христова). Начало Успенского поста. В народе - праздник Маковея или Медовый Спас.

3 августа (воскресенье) - 8-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 7.

4 августа (понедельник) - 9-я неделя по Пятидесятнице.

5 августа (вторник) - Предпразднство Преображения Господня.

6 августа (среда) - Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (двунадесятый непереходящий праздник - Преображение Господне). В народе - Яблочный Спас.

Церковные праздники в августе 2025: полный список по новому календарюПреображение Господне приходится на 6 августа (скриншот: pomisna.info)

7 августа (четверг) - Послепразднство Преображения Господня.

9 августа (суббота) - Апостола Матфея (ок. 63).

10 августа (воскресенье) - 9-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 8.

13 августа (среда) - Отдание праздника Преображения Господня. Преподобного Максима Исповедника (662).

14 августа (четверг) - Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского (1091).

15 августа (пятница) - Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (двунадесятый непереходящий праздник - Успение Пресвятой Богородицы). Иконы Успения Божией Матери Киево-Печерской (1073).

Церковные праздники в августе 2025: полный список по новому календарюУспение Пресвятой Богородицы ПЦУ будет отмечать 15 августа (скриншот: pomisna.info)

16 августа (суббота) - Послепразднство Успения. Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа (убруса) Господа Иисуса Христа (944). В народе - Ореховый Спас.

17 августа (воскресенье) - 10-е воскресенье по Пятидесятнице.

18 августа (понедельник) - 11-я неделя по Пятидесятнице.

23 августа (суббота) - Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

24 августа (воскресенье) - 11-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 2.

25 августа (понедельник) - 12-я неделя по Пятидесятнице. Перенесение мощей апостола Варфоломея (VI).

29 августа (пятница) - Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (великий праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи). Постный день (однодневный пост). Поминовение погибших защитников Украины.

Церковные праздники в августе 2025: полный список по новому календарюУсекновение главы Иоанна Предтечи - 29 августа (скриншот: pomisna.info)

31 августа (воскресенье) - 12-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 3.

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое Спас - с точки зрения ПЦУ и почему в этот день в храм приносят те или иные плоды.

Между тем в ПЦУ развенчали распространенный миф о человеческой судьбе и напомнили о величайшем Божьем даре и учении о Божьем Промысле.

Читайте также, кто такие бесы, как с ними бороться, и стоит ли бояться проклятий.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины (ПЦУ).

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