Церковные праздники в августе 2025: полный список по новому календарю
С сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь. Именно он помогает сегодня следить за всеми праздниками, постами и другими важными для верующих датами.
Подробнее о том, какие дни являются самыми важными для украинцев в течение последнего летнего месяца - августа 2025 года, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Самые важные дни августа по действующему церковному календарю
В целом упоминания о тех или иных святых, праведниках, великомучениках или других знаковых для верующих лиц приходятся практически на каждый день года.
Однако определенные даты или даже целые периоды - отличаются от других своей значимостью и особыми традициями.
Так, например, на август приходится третий за год многодневный пост - Успенский. Он будет продолжаться:
- с 1 августа (пятница);
- до 14 августа (четверг).
В последний месяц лета верующие будут отмечать также ряд больших церковных праздников в честь Спасителя (в народной традиции они популярны как "первый", "второй" и "третий" Спасы):
- Изнесение честных древ животворящего Креста Господня;
- Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа;
- Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа (убруса) Господа Иисуса Христа.
Кроме того, в августе ПЦУ будет чествовать дни Успения Пресвятой Богородицы и Усекновения главы Иоанна Предтечи (когда будут поминать также погибших защитников Украины).
1 августа (пятница) - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня. Семи мучеников Маккавеевых: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркела, матери их мученицы Соломонии и учителя их мученика Елеазара (166 год до Рождества Христова). Начало Успенского поста. В народе - праздник Маковея или Медовый Спас.
3 августа (воскресенье) - 8-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 7.
4 августа (понедельник) - 9-я неделя по Пятидесятнице.
5 августа (вторник) - Предпразднство Преображения Господня.
6 августа (среда) - Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (двунадесятый непереходящий праздник - Преображение Господне). В народе - Яблочный Спас.
Преображение Господне приходится на 6 августа (скриншот: pomisna.info)
7 августа (четверг) - Послепразднство Преображения Господня.
9 августа (суббота) - Апостола Матфея (ок. 63).
10 августа (воскресенье) - 9-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 8.
13 августа (среда) - Отдание праздника Преображения Господня. Преподобного Максима Исповедника (662).
14 августа (четверг) - Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского (1091).
15 августа (пятница) - Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (двунадесятый непереходящий праздник - Успение Пресвятой Богородицы). Иконы Успения Божией Матери Киево-Печерской (1073).
Успение Пресвятой Богородицы ПЦУ будет отмечать 15 августа (скриншот: pomisna.info)
16 августа (суббота) - Послепразднство Успения. Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа (убруса) Господа Иисуса Христа (944). В народе - Ореховый Спас.
17 августа (воскресенье) - 10-е воскресенье по Пятидесятнице.
18 августа (понедельник) - 11-я неделя по Пятидесятнице.
23 августа (суббота) - Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
24 августа (воскресенье) - 11-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 2.
25 августа (понедельник) - 12-я неделя по Пятидесятнице. Перенесение мощей апостола Варфоломея (VI).
29 августа (пятница) - Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (великий праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи). Постный день (однодневный пост). Поминовение погибших защитников Украины.
Усекновение главы Иоанна Предтечи - 29 августа (скриншот: pomisna.info)
31 августа (воскресенье) - 12-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 3.
Напомним, ранее мы рассказывали, что такое Спас - с точки зрения ПЦУ и почему в этот день в храм приносят те или иные плоды.
Между тем в ПЦУ развенчали распространенный миф о человеческой судьбе и напомнили о величайшем Божьем даре и учении о Божьем Промысле.
Читайте также, кто такие бесы, как с ними бороться, и стоит ли бояться проклятий.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины (ПЦУ).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.