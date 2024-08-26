Одна из самых массированных ракетных атак: в "Укрэнерго" объяснили причины отключения света

Утром враг комбинированно атаковал ряд регионов Украины. Электроснабжение в стране было отключено из-за двух факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра Украины, члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко во время брифинга в Media Center Ukraine .

Как сообщил Бойко, определенная часть украинцев осталась без света из-за российских ударов по критической инфраструктуре Украины, а другая - из-за превентивных мер безопасности со стороны энергетиков.

Также отмечается, что информацию о масштабах повреждений инфраструктуры страны обнародуют со временем, когда специалисты смогут оценить последствия вражеских обстрелов.

Заметим, что в ряде украинских городов начались перебои со светом из-за массированной атаки России, которая проходит утром понедельника, 26 августа.