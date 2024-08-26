Одна из самых массированных ракетных атак: в "Укрэнерго" объяснили причины отключения света
Утром враг комбинированно атаковал ряд регионов Украины. Электроснабжение в стране было отключено из-за двух факторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра Украины, члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко во время брифинга в Media Center Ukraine.
Как сообщил Бойко, определенная часть украинцев осталась без света из-за российских ударов по критической инфраструктуре Украины, а другая - из-за превентивных мер безопасности со стороны энергетиков.
Также отмечается, что информацию о масштабах повреждений инфраструктуры страны обнародуют со временем, когда специалисты смогут оценить последствия вражеских обстрелов.
Заметим, что в ряде украинских городов начались перебои со светом из-за массированной атаки России, которая проходит утром понедельника, 26 августа.
Масштабный обстрел Украины Россией
Сегодня Россия в очередной раз масштабно атаковала с воздуха территорию Украины. Во время массированных запусков в течение ночи и утра, кроме БПЛА, оккупанты выпустили по территории нашего государства десятки ракет "Кинжал".
Заметим, что еще ночью сообщалось о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и выводе вражеских кораблей с "Калибрами" в Черное море.
После ударов по украинской энергетике в ряде украинских городов начались перебои со светом.
Также известно, что в некоторых регионах страны начались отключения воды на фоне проблем с электроснабжением.
Из-за массированной атаки в столичном метро ввели ограничение движения. Так, две из трех веток "подземки" курсируют с изменениями в маршруте.
Все подробности массированного обстрела - по ссылке.
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