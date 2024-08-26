Одна з наймасованіших ракетних атак: в "Укренерго" пояснили причини відключення світла

Зранку ворог комбіновано атакував низку регіонів України. Електропостачання в країні було відключено через два фактори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем’єр-міністра України, члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойко під час брифінгу в Media Center Ukraine .

Як повідомив Бойко, певна частина українців залишилася без світла через російські удари по критичній інфраструктурі України, а інша - через превентивні заходи безпеки з боку енергетиків.

Також зазначається, що інформацію про масштаби пошкоджень інфраструктури країни оприлюднять згодом, коли фахівці зможуть оцінити наслідки ворожого обстрілу.

Зауважимо, що у низці українських міст почалися перебої зі світлом через масовану атаку Росії, яка відбувається зранку понеділка, 26 серпня.