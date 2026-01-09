Одессу атакуют российские беспилотники

Массированная атака по Украине 9 января

Напомним, ночная комбинированная атака на Киев началась с массированного обстрела дронами-камикадзе, после чего враг ударил крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой.

Всего в городе повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.

Отметим, сейчас в Киеве 417 000 семей временно обесточены. Без света осталась часть жителей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах Киева.

В Киевской области из-за непогоды и российских атак без электроснабжения остались 370 тысяч семей. Самая сложная ситуация - в Бориспольском и Броварском районах.

Кроме того, ракетный удар по Львовской области привел к отключению газа в 370 домах поселка Рудно - там сработала автоматика безопасности. Взрывной волной или обломками были повреждены шесть грузовых автомобилей.

Российский режим подтвердил запуск баллистической ракеты на Львов. При этом в РФ вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" Путина и этим объяснили свой очередной теракт.

РБК-Украина ранее писало, что Украина требует срочного созыва Совбеза ООН в ответ на удар "Орешником" по Львовской области. Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что использование баллистики против мирных регионов является новым уровнем эскалации, на который мир должен отреагировать немедленно.

Позже СБУ продемонстрировала обломки российской баллистической ракеты, которой страна-агрессор атаковала Львовскую область. Обстрел квалифицируют как военное преступление.