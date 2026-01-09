ua en ru
Как выглядит поврежденное ударом РФ посольство Катара в Киеве (фото)

Киев, Пятница 09 января 2026 12:04
Как выглядит поврежденное ударом РФ посольство Катара в Киеве (фото) Фото: поврежденное помещение посольства Катара в Киеве (twitter.com/andrii_sybiha)
Автор: Ірина Глухова

Помещение посольства Государства Катар в Украине, расположенное в Киеве, получило повреждения во время массированного удара РФ в ночь на 9 января. Появились кадры последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х.

"Ночной удар России по Киеву повредил помещение иностранной дипломатической миссии - посольства Государства Катар в Украине", - заявил он.

Сибига подчеркнул, что российский удар является грубым нарушением Венской конвенции и напоминанием о том, что российская жестокость не знает границ.

"Мы готовы оказать всю необходимую помощь нашим катарским коллегам", - отметил глава МИД.

Он также призвал страны Персидского залива отреагировать на действия России как публично, так и через дипломатические каналы.

Атака на Киев и область 9 января

Напомним, сегодня ночью Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область десятками ударных беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр".

Как рассказали в Воздушных силах, столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.

В результате российского обстрела в Киеве ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.

Последствия комбинированного удара зафиксировали в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском районах.

В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. Поврежден детсад, трамвайное депо, тепловоз, автомобили, супермаркет и АЗС.

В репортаже РБК-Украина показывает последствия вражеского обстрела Киева в ночь на 9 января.

