Как выглядит поврежденное ударом РФ посольство Катара в Киеве (фото)
Помещение посольства Государства Катар в Украине, расположенное в Киеве, получило повреждения во время массированного удара РФ в ночь на 9 января. Появились кадры последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х.
"Ночной удар России по Киеву повредил помещение иностранной дипломатической миссии - посольства Государства Катар в Украине", - заявил он.
Сибига подчеркнул, что российский удар является грубым нарушением Венской конвенции и напоминанием о том, что российская жестокость не знает границ.
"Мы готовы оказать всю необходимую помощь нашим катарским коллегам", - отметил глава МИД.
Он также призвал страны Персидского залива отреагировать на действия России как публично, так и через дипломатические каналы.
Атака на Киев и область 9 января
Напомним, сегодня ночью Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область десятками ударных беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр".
Как рассказали в Воздушных силах, столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.
В результате российского обстрела в Киеве ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.
Последствия комбинированного удара зафиксировали в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском районах.
В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. Поврежден детсад, трамвайное депо, тепловоз, автомобили, супермаркет и АЗС.
В репортаже РБК-Украина показывает последствия вражеского обстрела Киева в ночь на 9 января.