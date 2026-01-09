На Львовщине сотни домов остались без газа из-за ракетной атаки РФ

В поселке Рудно Львовской области в результате ракетной атаки России ночью 9 января сработала автоматическая система безопасности газа. Более 370 домов остались без газоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового .

"Это не авария в сети - защита сработала из-за ударной волны. Специалисты уже работают на месте, проверяют оборудование. После этого газ подадут", - уточнил мэр Львова.

Садовый также подтвердил, что в результате ракетной атаки в поселке Рудно Львовской общины сработала автоматическая система безопасности газа.

По его словам, до выяснения причин аварии специалисты перекрыли подачу газа на входе перед ГРП. Временно без газа 376 абонентов.

"Ударная волна в результате ракетной атаки врага ночью вызвала срабатывание защитного запорного клапана на газорегуляторном пункте в Рудно (улицы Садовая, Шевченко, Коперника и Узкая)", - сообщил Козицкий.

Ракетный удар по Львову и области

Напомним, в ночь с 8 на 9 января во Львове прозвучала серия громких взрывов. В сети написали об ударе "Орешником", однако официально эта информация пока не подтверждена.

Во Львовской области был атакован объект критической инфраструктуры. Профильные службы работают на месте атаки. При этом жилые дома и гражданские объекты не пострадали.

Как сообщили в Воздушных силах, 8 января около 23.30 была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины из-за угрозы применения баллистических ракет с полигона "Капустин Яр".

При этом мэр Львова Андрей Садовый также отметил, что пока неизвестно, был ли "Орешник" во Львове, а информацию ожидают от военных.

По данным ОВА, на месте ракетной атаки во Львове радиационный фон в пределах нормы, вредных веществ в воздухе не обнаружили.