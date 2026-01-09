Киев созывает Совбез ООН и заседание Совета Украина-НАТО из-за удара "Орешником"

Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с российской атакой баллистической ракетой "Орешник" по Львовской области. Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что мир должен дать ответ на очередной акт террора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сибиги.

Созыв Совбеза ООН

По словам Сибиги, использование баллистических ракет против гражданских регионов является грубым нарушением международного права. Украина уже начала процесс созыва Совбеза ООН, чтобы привлечь Россию к ответственности за эскалацию.

"Россия применила баллистическую ракету "Орешник" по Львовской области. Мы созываем заседание Совета Безопасности ООН и заседание Совета Украина-НАТО. Этот террор не может оставаться безнаказанным", - заявил министр.

География атак и оправдания Кремля

Этой ночью под ударом оказались Львов и Киев. Ранее на этой неделе от массированных обстрелов пострадали Днепр, Запорожье и Кривой Рог. Сибига подчеркнул, что Россия окончательно выбрала путь жестокости вместо дипломатии, пренебрегая всеми мирными усилиями.

В то же время в Кремле официально подтвердили запуск баллистики по Львову. Российская пропаганда пытается оправдать очередной теракт фейком о якобы "атаке на резиденцию" Путина. Министр Сибига раскритиковал такую позицию, призвав партнеров реагировать на реальные убийства украинцев, а не на вымышленные поводы агрессора.

Чего ожидает Украина

Глава МИД призвал международное сообщество к конкретным шагам: