Главная » Бизнес » Энергетика

На Киевщине 370 тысяч семей остаются без света из-за непогоды и обстрелов

Пятница 09 января 2026 11:30
UA EN RU
На Киевщине 370 тысяч семей остаются без света из-за непогоды и обстрелов Фото: на Киевщине 370 тысяч семей остаются без света из-за непогоды и обстрелов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Киевской области из-за непогоды и российских атак без электроснабжения остались 370 тысяч семей. Самая сложная ситуация - в Бориспольском и Броварском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как рассказали в компании, со вчерашнего дня энергетики ликвидируют последствия непогоды в Киевской области и за это время, по их информации 0 свет удалось вернуть почти 60 тысячам семей.

В то же время новая массированная атака российских оккупантов привела к дополнительным отключениям.

"Сейчас без электроснабжения остаются более 370 тысяч семей: около 280 тысяч из-за непогоды, еще 90 тысяч из-за последствий обстрела", - говорится в сообщении.

По данным ДТЭК, самая сложная ситуация наблюдается в Бориспольском и Броварском районах, где к экстренным отключениям из-за обстрелов добавились повреждения от непогоды.

В компании отметили, что в течение ночи и утром 154 бригады энергетиков работают в мороз и снег, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло в дома жителей области. Непогода не утихает и, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться в течение дня.

Энергетики призвали соблюдать правила безопасности и не приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров.

Атака на Киев и отключение света

Напомним, сегодня ночью российские захватчики нанесли удары ракетами и дронами по объектам критической инфраструктуры Украины.

Основным направлением удара стала Киевская область. Сам Киев ракеты и дроны атаковали с разных сторон.

В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли. В столице зафиксированы значительные разрушения, в частности повреждено здание одного из посольств.

Утром на левом берегу Киева ввели экстренные отключения света. В то же время на правом продолжают действовать графики.

Все о последствиях российской атаки на столицу - читайте в материале РБК-Украина.

А подробнее узнать о графиках ограничения электроэнергии в разных регионах можно в отдельном материале РБК-Украина.

ДТЭК Киевская область Непогода в Украине Война в Украине Отключение света
