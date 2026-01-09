На Киевщине 370 тысяч семей остаются без света из-за непогоды и обстрелов
В Киевской области из-за непогоды и российских атак без электроснабжения остались 370 тысяч семей. Самая сложная ситуация - в Бориспольском и Броварском районах.
Как рассказали в компании, со вчерашнего дня энергетики ликвидируют последствия непогоды в Киевской области и за это время, по их информации 0 свет удалось вернуть почти 60 тысячам семей.
В то же время новая массированная атака российских оккупантов привела к дополнительным отключениям.
"Сейчас без электроснабжения остаются более 370 тысяч семей: около 280 тысяч из-за непогоды, еще 90 тысяч из-за последствий обстрела", - говорится в сообщении.
По данным ДТЭК, самая сложная ситуация наблюдается в Бориспольском и Броварском районах, где к экстренным отключениям из-за обстрелов добавились повреждения от непогоды.
В компании отметили, что в течение ночи и утром 154 бригады энергетиков работают в мороз и снег, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло в дома жителей области. Непогода не утихает и, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться в течение дня.
Энергетики призвали соблюдать правила безопасности и не приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров.
Атака на Киев и отключение света
Напомним, сегодня ночью российские захватчики нанесли удары ракетами и дронами по объектам критической инфраструктуры Украины.
Основным направлением удара стала Киевская область. Сам Киев ракеты и дроны атаковали с разных сторон.
В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли. В столице зафиксированы значительные разрушения, в частности повреждено здание одного из посольств.
Утром на левом берегу Киева ввели экстренные отключения света. В то же время на правом продолжают действовать графики.
