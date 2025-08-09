В Одесской области патрульный сбежал за границу: полиция рассказала детали

"Сегодня в медиа распространилась информация о патрульном, который незаконно пересек государственную границу. Сообщаем, что указанный в публикации гражданин сейчас уволен со службы в полиции - с должности инспектора". - отметили правоохранители.

Также в полиции заверили, что во время выезда из Украины он не находился в должности заместителя начальника патрульной полиции Измаила, а лишь временно исполнял обязанности в прошлом задолго до происшествия.

"Отвечать за свои поступки будет в соответствии с действующим законодательством. Просим медиа и общественность доверять только проверенным источникам", - отметили в полиции.