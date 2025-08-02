Трое суток шли к границе: под Молдовой задержали девять уклонистов

Девять мужчин из разных областей Украины задержали на приднестровском сегменте границы с Молдовой. Они трое суток пешком добирались до пункта переправки, ориентируясь на инструкции из Telegram-канала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники Подольского отряда обнаружили девять мужчин, которые пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

Благодаря упреждающей информации от оперативников Подольского и Житомирского отрядов всех мужчин быстро задержали.

Как выяснилось, желающие незаконно попасть в соседнюю Молдову получали онлайн-указания по навигации от админа Telegram-канала.

Последний, в случае удачной переправки клиентов, должен был получить на криптокошелек от 130 до 150 тысяч гривен с каждого.

Для воплощения своих противоправных намерений мужчины трое суток добирались до границы пешком, преодолевая значительное расстояние под палящим солнцем.

Пограничники предостерегают, что такие "путешествия" являются не только незаконными, но и опасными для жизни и здоровья.

"Истощение, обезвоживание, тепловые удары - это реальные последствия многодневных маршей в жаркую погоду. Желание обойти закон может стоить гораздо больше, чем штраф", - пояснили в ГПСУ.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении жителей Харьковской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Волынской, Донецкой и Винницкой областей составлены админпротоколы, дела направлены в суд.