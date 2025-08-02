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Трое суток шли к границе: под Молдовой задержали девять уклонистов

Украина, Суббота 02 августа 2025 20:45
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Трое суток шли к границе: под Молдовой задержали девять уклонистов Фото: девять уклонистов пытались добраться до Молдовы (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

Девять мужчин из разных областей Украины задержали на приднестровском сегменте границы с Молдовой. Они трое суток пешком добирались до пункта переправки, ориентируясь на инструкции из Telegram-канала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники Подольского отряда обнаружили девять мужчин, которые пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

Благодаря упреждающей информации от оперативников Подольского и Житомирского отрядов всех мужчин быстро задержали.

Как выяснилось, желающие незаконно попасть в соседнюю Молдову получали онлайн-указания по навигации от админа Telegram-канала.

Последний, в случае удачной переправки клиентов, должен был получить на криптокошелек от 130 до 150 тысяч гривен с каждого.

Трое суток шли к границе: под Молдовой задержали девять уклонистов

Для воплощения своих противоправных намерений мужчины трое суток добирались до границы пешком, преодолевая значительное расстояние под палящим солнцем.

Пограничники предостерегают, что такие "путешествия" являются не только незаконными, но и опасными для жизни и здоровья.

"Истощение, обезвоживание, тепловые удары - это реальные последствия многодневных маршей в жаркую погоду. Желание обойти закон может стоить гораздо больше, чем штраф", - пояснили в ГПСУ.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении жителей Харьковской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Волынской, Донецкой и Винницкой областей составлены админпротоколы, дела направлены в суд.

Напомним, что случаи попыток нелегального пересечения границы в Украине не единичны.

Так, в этом году на Львовщине пограничники уже в третий раз задержали одного и того же мужчину, который пытался незаконно выехать за пределы страны.

Между тем на Закарпатье разоблачили правоохранителя, который за 4000 долларов организовывал выезд уклониста в Словакию. Также в регионе пограничники остановили очередную схему незаконной переправки мужчин в Румынию.

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