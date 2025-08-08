ua en ru
Мужчина пытался попасть в Молдову на параплане: горе-пилота задержали

Хмельницкий, Пятница 08 августа 2025 12:18
Мужчина пытался попасть в Молдову на параплане: горе-пилота задержали Фото: ГПСУ задержала мужчину, который пытался попасть в Молдову (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталья Юрченко

Украинец пытался незаконно попасть в Молдову. Мужчина для этого использовал параплан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отметили в ГПСУ, 48-летний житель Хмельницкой области решил пересечь границу на параплане, купленном в интернете за 500 евро

Для "взлета" мужчина выбрал поле неподалеку от государственной границы и планировал лететь без документов и какой-либо навигации, то есть "на глаз".

"Полет, который мог закончиться трагедией, пограничники Могилев-Подольского отряда остановили еще до старта", - сообщают пограничники.

Бойцы ГПСУ задержали нарушителя, его привлекли к админответственности.

Фото: ГПСУ задержала мужчину-нарушителя (t.me/DPSUkr)

Выезд мужчин за границу

Во время действия военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины запрещается. Впрочем, некоторым категориям военнообязанных разрешается выезжать за границу. Больше об этом - в материале РБК-Украина.

Напомним, в мае член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что в Украине могут пересмотреть подход к выезду мужчин в возрасте до 24 лет.

По его словам, обсуждается идея, чтобы не ограничивать в передвижении таких граждан. Нардеп отмечал, что в краткосрочной перспективе в парламенте будут законодательные инициативы.

В июле спикер парламента Руслан Стефанчук подтвердил, что в Раде обсуждают возможность выезда за границу мужчин до 24 лет.

