Пытался сбежать в третий раз: пограничники задержали "опытного" нарушителя на Львовщине
На Львовщине пограничники в третий раз задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу. На этот раз он самостоятельно проложил маршрут через онлайн-карты, однако снова не смог пройти незамеченным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.
Как рассказали в ГПСУ, правонарушитель решил воспользоваться онлайн-картами и самостоятельно проложил маршрут и отправился в путешествие по Самборскому району Львовской области.
"Но романтика свободного путешественника быстро закончилась - пограничники вовремя обнаружили его с помощью технических средств наблюдения", - добавили в службе.
Пограничники отметили, что незаконный поход к границе снова завершился провалом.
"Почему снова? Потому что этот гражданин уже имеет опыт - дважды его уже задерживали за подобные попытки. Зато на него составлен админпротокол, а дело направлено в суд", - отметили в ГПСУ.
Мобилизация в Украине
Заметим, что после полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины в стране ввели военное положение.
Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу, однако предусмотрен ряд исключений.
В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.
В целом мы писали, что с начала полномасштабного вторжения пограничники задержали почти 50 тысяч мужчин, которые пытались пересечь границу Украины незаконным способом.
Напомним, ранее мы сообщали о "пловцах", которые хотели пересечь Тису с детскими спасательными жилетами.
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