В Одеській області патрульний втік за кордон: поліція розповіла деталі

"Сьогодні в медіа поширилась інформація стосовно патрульного, який незаконно перетнув державний кордон. Повідомляємо, що зазначений у публікації громадянин наразі звільнений зі служби в поліції - з посади інспектора". - зауважили правоохоронці.

Також в поліції запевнили, що під час виїзду з України він не перебував на посаді заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла, а лише тимчасово виконував обовʼязки в минулому задовго до події.

"Відповідати за свої вчинки буде відповідно до чинного законодавства. Просимо медіа та громадськість довіряти лише перевіреним джерелам", - зазначили в поліції.