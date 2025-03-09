Новые правила выезда за границу для мужчин. Что изменилось и для каких категорий

В Украине недавно был внесен ряд изменений в правила пересечения границы. Нововведения касаются отдельных категорий, в частности перевозчиков медицинских грузов и гуманитарных грузов, а также деятелей искусства и медийщиков.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что известно о новых правилах пересечения границы.

Что изменилось для водителей медицинских и гуманитарных грузов

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые занимаются перевозкой медицинских и гуманитарных грузов, могут пересекать границу исключительно на общих основаниях.

Поскольку норма, по которой Министерство развития общин и территорий Украины или областные или городские военные администрации имели право принимать решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами с 27 февраля 2025 года не действует.

Что имеется в виду? Ранее, чтобы выехать за пределы Украины такие лица должны были быть внесены в систему "Шлях", а решение об их выезде рассматривали Министерство развития общин и территорий Украины или областные военные администрации.

Теперь же для пересечения границы такие перевозчики должны соответствовать общим условиям. Например, это такие как исключенные из воинского учета или те, кто имеет 3 и более детей на воспитании и тому подобное.

Новые правила выезда для деятелей искусства и медийщиков

Отдельными нормами, которые вступили в силу, урегулированы правила пересечения границы для категорий лиц, относящихся к сфере культуры, стратегических коммуникаций, медиа и информационной сферы.

С 3 марта Министерство культуры временно приостановило выдачу так называемых писем содействия для выезда за границу военнообязанных деятелей искусства и медийщиков. В ведомстве объяснили, что это решение носит временный характер и будет действовать до завершения уточнения формальной процедуры. Целью таких изменений, как говорят в Минкульте, является предотвращение возможных злоупотреблений в сфере культурной дипломатии.

Новыми изменениями определено, что пропуск через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые относятся к сфере культуры и информационной сферы, будет осуществляться уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы и наличия у них подтверждающих документов.

Подтверждающими документами для пересечения государственной границы на выезд являются:

письмо Министерства культуры и стратегических коммуникаций или Минцифры в Администрацию Госпогранслужбы об участии таких лиц в мероприятиях с указанием запланированной даты пересечения государственной границы на выезд, ориентировочной даты возвращения в Украину, названия пункта пропуска, через который запланировано пересечение государственной границы на выезд, а также вида транспортного средства;

приглашение иностранной организации для участия таких лиц в мероприятии с переводом на украинский язык;

военно-учетный документ с соответствующими отметками территориальных центров комплектования и социальной поддержки или военно-учетный документ в электронной форме.

В случае неподтверждения цели поездки уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают в пересечении государственной границы таким лицам.

Напомним, что во время действия военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако существуют исключения для определенных категорий граждан, которые имеют право на пересечение границы при наличии соответствующих документов.

В частности, право на выезд за границу имеют лица, признанные военно-врачебной комиссией непригодными к военной службе по состоянию здоровья; мужчины, на иждивении которых находятся трое и более несовершеннолетних детей; родители-одиночки и другие категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Для выезда за пределы страны необходимы соответствующие документы, подтверждающие основания для выезда (например, удостоверение об инвалидности, свидетельства о рождении детей, документы об опекунстве, удостоверение об отсрочке от призыва и т.д.).