В Одесской области патрульный сбежал за границу: полиция рассказала детали
Одесский правоохранитель незаконно пересек границу и фактически сбежал из страны. В ведомстве отметили, что он уволен с должности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.
"Сегодня в медиа распространилась информация о патрульном, который незаконно пересек государственную границу. Сообщаем, что указанный в публикации гражданин сейчас уволен со службы в полиции - с должности инспектора". - отметили правоохранители.
Также в полиции заверили, что во время выезда из Украины он не находился в должности заместителя начальника патрульной полиции Измаила, а лишь временно исполнял обязанности в прошлом задолго до происшествия.
"Отвечать за свои поступки будет в соответствии с действующим законодательством. Просим медиа и общественность доверять только проверенным источникам", - отметили в полиции.
Выезд мужчин за границу
Заметим, что во время военного положения в Украине действует запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу, за исключением отдельных категорий, предусмотренных законом.
Несмотря на это, многие мужчины пытаются покинуть страну, минуя официальные пункты пропуска. Иногда такие попытки приобретают довольно необычные формы. Например, один украинец решил пересечь границу с Молдовой с помощью параплана.
Другие случаи выглядят не менее отчаянно. Так, девять мужчин из разных регионов задержали на приднестровском отрезке границы с Молдовой. Они трое суток шли пешком, ориентируясь на "инструкции" из анонимного Telegram-канала, который обещал безопасную переправку.
Между тем есть и такие, которые упорно повторяют свои попытки. На Львовщине пограничники уже третий раз за год задержали того самого мужчину, который пытался незаконно выехать из Украины.
Такие инциденты пограничники фиксируют еженедельно, напоминая, что за незаконное пересечение государственной границы предусмотрена уголовная ответственность.