В Одесской области патрульный сбежал за границу: полиция рассказала детали

Одесский правоохранитель незаконно пересек границу и фактически сбежал из страны. В ведомстве отметили, что он уволен с должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.

"Сегодня в медиа распространилась информация о патрульном, который незаконно пересек государственную границу. Сообщаем, что указанный в публикации гражданин сейчас уволен со службы в полиции - с должности инспектора". - отметили правоохранители. Также в полиции заверили, что во время выезда из Украины он не находился в должности заместителя начальника патрульной полиции Измаила, а лишь временно исполнял обязанности в прошлом задолго до происшествия. "Отвечать за свои поступки будет в соответствии с действующим законодательством. Просим медиа и общественность доверять только проверенным источникам", - отметили в полиции.