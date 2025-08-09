В Одеській області патрульний втік за кордон: поліція розповіла деталі
Одеський правоохоронець незаконно перетнув кордон і фактично втік з країни. У відомстві наголосили, що він звільнений з посади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Одеської області.
"Сьогодні в медіа поширилась інформація стосовно патрульного, який незаконно перетнув державний кордон. Повідомляємо, що зазначений у публікації громадянин наразі звільнений зі служби в поліції - з посади інспектора". - зауважили правоохоронці.
Також в поліції запевнили, що під час виїзду з України він не перебував на посаді заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла, а лише тимчасово виконував обовʼязки в минулому задовго до події.
"Відповідати за свої вчинки буде відповідно до чинного законодавства. Просимо медіа та громадськість довіряти лише перевіреним джерелам", - зазначили в поліції.
Виїзд чоловіків за кордон
Зауважимо, що під час воєнного стану в Україні діє заборона на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон, за винятком окремих категорій, передбачених законом.
Попри це, чимало чоловіків намагаються покинути країну, оминаючи офіційні пункти пропуску. Іноді такі спроби набувають доволі незвичних форм. Наприклад, один українець вирішив перетнути кордон із Молдовою за допомогою параплана.
Інші випадки виглядають не менш відчайдушно. Так, дев’ятьох чоловіків із різних регіонів затримали на придністровському відрізку кордону з Молдовою. Вони три доби йшли пішки, орієнтуючись на "інструкції" з анонімного Telegram-каналу, який обіцяв безпечне переправлення.
Тим часом є й такі, які вперто повторюють свої спроби. На Львівщині прикордонники вже втретє за рік затримали того самого чоловіка, який намагався незаконно виїхати з України.
Такі інциденти прикордонники фіксують щотижня, нагадуючи, що за незаконний перетин державного кордону передбачена кримінальна відповідальність.